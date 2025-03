Merkür Retrosu'ndan en çok etkilenecek 3 burç

15 Mart'tan 7 Nisan'a kadar Merkür, günlük rutininize çomak sokabilecek gecikmelere, anlaşmazlıklara ve diğer olumsuzluklara neden olabilecek. Merkür retrosu bazen bu geri dönüşler çok fazla kaos olmadan gelip geçer, ancak baharın Merkür gerileme döneminden en çok etkilenen burçlardan biriyseniz, sizi bir felaket bekliyor olabilir.

Merkür, zihinsel görevleri yöneten gezegendir; Merkür gerilediğinde bu alanlarda işleri yavaşlatabilir veya yanlış anlaşılmalara yol açabilir. İletişim bozulabilir, ayrıntılar gözden kaçabilir ve anlaşmalar kolayca yoldan çıkabilir.

Merkür, gerilemesine Koç burcunun hırslı yapısıyla başlıyor, bu yüzden aceleci davranmaktan veya dürtüsellikten dolayı kastetmediğiniz bir şeyi yanlışlıkla söylemekten sakınmalısınız. Koç enerjisi, işleri hızla tetiğe basabilir, bu yüzden sabırlı olmak önemlidir. 29 Mart'ta Merkür, 7 Nisan'da gerilemesi sona erene kadar kalacağı duygusal ve hassas Balık burcuna geri dönecek.

Merkür kaynaklı karışıklıklar asla kolay değildir, bu nedenle ilkbahardaki Merkür gerilemesinden en çok etkilenen burçlardan biriyseniz, önümüzdeki birkaç hafta boyunca işleri biraz daha yavaş almak isteyebilirsiniz.

MERKÜR RETROSUNDAN EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇLAR

Koç (20 Mart - 18 Nisan)

Burcunuz Koç ise, Merkür'ün gerilemesinden etkileneceksiniz. Bir Koç burcundan yavaşlamasını istemek, Ay'ı istemek gibi görünebilir ancak Merkür burcunuzda gerilemesine başladığında, muhtemelen yapabileceğiniz en iyi şey budur. Özellikle de aşk gezegeni Venüs'ün tam aynı anda burcunuzda geri döneceği düşünüldüğünde. Gerilemenin ilk iki haftasında, söylediğiniz her şeyin ağzınızdan yanlış çıktığı hissini veren bir şekilde kendinizi temsil etmeniz zor olabilir. Konuşmadan önce düşünmek konusunda ekstra dikkatli olun, özellikle de sabırsız veya sinirli hissediyorsanız.

Gerilemenin ilk bölümü, hedeflerinize ulaşmanızda çok sayıda sinir bozucu aksilik veya engel getirebilir ancak Merkür'ün gerilemesinin son on gününde yoğunluktan hafif bir mola vereceksiniz. Merkür'ün sessiz ve yalnız on ikinci evinizde olmasıyla, her şeyden önce içsel olarak daha fazla revizyon yapacaksınız ve bu da dışarıda acı olaylar yaşanma olasılığını çok daha düşük hale getirecek.

İkizler (20 Mayıs - 19 Haziran)

Burçunuz İkizler ise, Nisan ayındaki Merkür gerilemesi sizin için büyük bir olay.

Yönetici gezegeniniz Merkür, topluluk ve arkadaşlık evinizde geri dönüşüne başlıyor, bu da sosyal ekibinizdeki dinamiklerin birkaç hafta boyunca biraz dengesiz hissedebileceği anlamına geliyor. 15 Mart'tan 29 Mart'a kadar, grup sohbetinizdeki yanlış iletişimler dramaya yol açabilir ve çakışan takvimler nedeniyle insanları bir araya getirmekte zorlanabilirsiniz. Bu, iş yerindeki ekibinizin sinerjisini de etkileyebilir, çünkü iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmak normalden daha zor olabilir ve etrafınızdaki insanlarla aynı fikirde olmadığınızı hissedebilirsiniz.

Gerilemenin son bölümünde, 29 Mart'tan 7 Nisan'a kadar, Merkür kariyer bölgenize geri dönecek ve olası iş ile ilgili aksaklıkları daha belirgin hale getirecek. Projelerde inisiyatif alırken veya yeni profesyonel yollar izlerken çok fazla ivme hissetmeyebilirsiniz ve e-postalarınızın veya toplantı davetlerinizin yanlış anlaşılmasını önlemek için net bir şekilde iletişim kurma konusunda titiz davranmak isteyeceksiniz.

Balık (18 Şubat - 19 Mart)

Burcunuz Balık ise, işte Mart 2025 Merkür retrosu için burç yorumunuz. Ayrıntıları iki kez kontrol etmeye ve harcamadan önce düşünmeye başlamanın zamanı geldi, çünkü 15 Mart'tan 29 Mart'a kadar Merkür gerilemesi finansal bölgenize vuruyor. Dikkatli olmazsanız bu süre zarfında para konusunda kafa karışıklığı sorunlara yol açabilir, bu nedenle bir gözetim eksikliğinden (veya fazla çekimden) kaçınmak için banka hesabınızın bakiyesini yakından takip edin. Alışveriş yapıyorsanız, fişlerinizi saklayın, çünkü bu süre zarfında yapılan alışverişler gerileme sona erdiğinde gerekli olmayabilir. 29 Mart'tan 7 Nisan'a kadar Merkür burcunuzda gerileyecek, bu nedenle karışıklıklar çok daha kişisel hissettirmeye başlayabilir. Kendinizi açıkça ifade etmek zor olabilir ve hatta bakış açınızdan kopuk hissedebilirsiniz. Büyük duyurular yapmayı erteleyin ve hedeflerinizi yeni bir bakış açısıyla keşfetmenize izin verin. Gerileme sona erdiğinde her şey çok farklı görünebilir.

MERKÜR RETROSUNDAN EN AZ ETKİLENECEK BURÇLAR

Bazıları için zorlu birkaç hafta olabilir ancak bahardaki Merkür gerilemesinden en az etkilenen zodyak burçları için biraz dikkatli olmak, kaosun büyük kısmını atlatmak için yardımcı olabilir. İşte Merkür Retrosundan en az etkilenecek burçlar: