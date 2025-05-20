Anasayfa Magazin Eşref Rüya’nın kamera arkasından kareler paylaşıldı! Oyuncuların samimi halleri dikkat çekti
Eşref Rüya’nın kamera arkasından kareler paylaşıldı! Oyuncuların samimi halleri dikkat çekti
Kanal D’nin kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi edinen sevilen dizisi Eşref Rüya’nın kamera arkasından kareler paylaşıldı.
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Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, Çarşamba günleri izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Eşref Rüya’nın kamera arkasından kareler paylaşıldı.
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Demet Özdemir, gülücükleriyle ekip arkadaşlarına pozitif enerji yayarken, dizinin ele avuca sığmayan karakteri Gürdal’ın setin bir başka eğlenceli ismi olduğu görülüyor.
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Çağatay Ulusoy, nam-ı diğer Eşref Tek’in, dizideki rol arkadaşları ile samimi karesi en çok yorum ve beğeni alan set fotoğraflarından biri.
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Dizide Çiğdem Komiser’e hayat veren Büşra Develi ile yardımcısı Atıf’ı canlandıran Taylan Güldere’nin arasından deyim yerindeyse su sızmıyor.