Eşref Rüya’nın kamera arkasından kareler paylaşıldı! Oyuncuların samimi halleri dikkat çekti

Kanal D’nin kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi edinen sevilen dizisi Eşref Rüya’nın kamera arkasından kareler paylaşıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Eşref Rüya’nın kamera arkasından kareler paylaşıldı! Oyuncuların samimi halleri dikkat çekti - Resim : 1

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya,  Çarşamba günleri izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Eşref Rüya’nın kamera arkasından kareler paylaşıldı. 

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Eşref Rüya’nın kamera arkasından kareler paylaşıldı! Oyuncuların samimi halleri dikkat çekti - Resim : 2

Demet Özdemir, gülücükleriyle ekip arkadaşlarına pozitif enerji yayarken, dizinin ele avuca sığmayan karakteri Gürdal’ın setin bir başka eğlenceli ismi olduğu görülüyor. 

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Eşref Rüya’nın kamera arkasından kareler paylaşıldı! Oyuncuların samimi halleri dikkat çekti - Resim : 3

Çağatay Ulusoy, nam-ı diğer Eşref Tek’in, dizideki rol arkadaşları ile samimi karesi en çok yorum ve beğeni alan set fotoğraflarından biri.

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Eşref Rüya’nın kamera arkasından kareler paylaşıldı! Oyuncuların samimi halleri dikkat çekti - Resim : 4

Dizide Çiğdem Komiser’e hayat veren Büşra Develi ile yardımcısı Atıf’ı canlandıran Taylan Güldere’nin arasından deyim yerindeyse su sızmıyor.