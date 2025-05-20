Özcan Deniz'den ağabeyi Ercan Deniz'e zehir zemberek sözler!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı ciddi anlaşmazlıklarla gündemde. Bu süreç, ağabeyi Ercan Deniz’in sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla başlamış ve zamanla aile içindeki diğer bireyleri de kapsayacak şekilde büyümüştü.

'SAMAR DADGAR'I AİLESİ İSTEMEDİ'

Ercan Deniz’in, Özcan Deniz’in maddi kazançlarını ailesiyle paylaşmadığına dair imalı açıklamaları, aralarındaki gerginliği artırmıştı. Bu durum, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın aile tarafından istenmemesi ve fiziksel şiddet iddialarıyla daha da karmaşık bir hal almıştı.

ÖZCAN DENİZ HASTANEYE KALDIRILDI

Aile içindeki bu gerilimler, Özcan Deniz’in sağlık sorunları yaşamasına neden olmuştu. Annesinin canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından fenalaşan Deniz, hastaneye kaldırılmış ve kalp spazmı geçirdiği bildirilmişti.

ERCAN DENİZ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI!

Tüm bu olayların ardından Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış ve onun evine izinsiz girdiğini, eşi ve oğlunu tehdit ettiğini iddia etmişti.

Ünlü şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından ağabeyi ile ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Deniz şunları söyledi:

"Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı. Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde, çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun. Bugün bir garibanın daha ekmeği ile, hayatıyla oynadın. Uzaklaştırma ve koruma kararı olmasına rağmen bugün içeriye dalıp bir garibana aslan kesilmişsin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşımdaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin."

Ağabeyinin kendisini yıllarca sömürdüğünü iddia eden Deniz şu ifadeleri kullandı:

35 yıl beni sömürdün, istismar ettin. İşlediğin bütün suçları ahlaksızca ekranlara çıkıp bana yıkmaya çalıştın kendini rüsva ede ede. Şu an çökmeye çalıştığın tüm kazanımlarıma hukuksuzca, sahtekarlık yaparak çöktün. Ama yalan dolan ifadelerle ben çökmüşüm gibi konuştun. Hala seni adam sanıp masasına oturtan insanlar var. Onları da kaybetme diye daha fazla pisliklerini yazmayacağım. Ben adalete sığınıp hakkımı senin gibi bir gaspçıdan kurtarmaya çalışıyorum. Hukuken hiçbir yolun olmadığı için, ''Korkut, yıldır, kaçırt'' taktiği içindesin ey zavallı herif. Senin gibi bir vasıfsızı ben bunca yıl kollayarak, maskeleyerek kendi canavarımı yarattım. Ve suçluyum. Bedelini tüm kayıplarımın üstüne beton dökerek, psikolojik şiddetine ve yarattığın huzursuzluğa tahammül ederek ödüyorum ve var olanları kurtarmaya çalışıyorum.

''EVİMİ ÇALIP KAÇTIN''

Suçlamalarına devam eden ünlü şarkıcı; ''Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana. Sen bana, 2 hafta önce 'karım hasta yardım et' dediğinde, ben bulup buluşturup sana para gönderirken, sen benim karıma elalemin yanında küfür ediyorsun öyle mi? Ahlaksız senin gelinin bu kız. Senin gibi hukuk tanımaz bir karaktersizi adliyede muma çevirirler ki senin acilen kapatılman gerek. Tapudan eski karınla beraber bana vermen gerekenleri vermeden bir evimi daha çalıp kaçtın. Sahte imzalarla şirketi ve tüm kazanımlarımı üstüne aldın. Bugün doğum günümü özellikle seçip huzur bozmak için benim evden çıkışımı sokak köşesinde korkakça bekleyerek, çıktığım an meskenime daldın ve yanındaki elin adamının yanında karıma küfür ettin” diye konuştu.