Venüs retrosunun burçlara etkileri nelerdir? Venüs retrosu tarihleri

Venüs retrosu olduğu zaman geçmiş ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi, eski sevgililerin hayatımıza geri dönmesi veya ilişkilerde sorunların gün yüzüne çıkması olasıdır. Ayrıca, maddi yatırımlar ve finansal konularla ilgili de dikkatli olunması önerilir. Venüs geri hareketinin etkisi bu kez daha güçlü olacak çünkü iki tutulma ve Merkür geri hareketi arasına denk geliyor. Bu süreçte insanların kendilerini güvensiz, eksik, uyuşuk ve çabuk sinirlenen hissetmelerini bekleyebiliriz. Bu dönemlerde bireylerin duygusal ve ilişkisel konularda daha içsel bir değerlendirme yapmaları beklenir. Venüs retrosu sırasında önemli kararlar almak yerine, durumları gözlemlemek ve geçmişle yüzleşmek daha faydalı olabilir.

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Bu özel Venüs geri hareketi 1 Mart Cumartesi'den 12 Nisan Cumartesi'ye kadar sürer. 27 Mart'ta gezegen ateş burcu Koç'tan su burcu Balık'a geçer.

Venüs'ün en son geri hareketi 2023'te, ateş burcu Aslan'dayken gerçekleşmişti.

VENÜS RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ

Koç Burcu (Mart 20-Nisan 19)

Koç burcu, Venüs gerilemesi sırasında sizin için büyük revizyonlar geliyor. Venüs Koç burcunda gerilediğinde "aşk, zevk ve ilişkiler hakkındaki tüm görüşlerinizin tamamen çarpık olacağını" ve "onlar etrafında büyük kararlar almamanın" en iyisi olduğunu söylüyor. Ancak, bu sizin için "geçmişteki durumları veya insanları gözden geçirmek, yeniden değerlendirmek ve onlarla yeniden bağlantı kurmak" için en iyi zaman.

Boğa Burcu (Nisan 19-Mayıs 20)

Boğa burçları, yoğun bir döngüye hazırlanmalısınız. Venüs yöneticiniz olduğundan, hayat dersleri ve aşk gibi konularda daha karmik bir dönem deneyimleyeceksiniz.

"İlk haftalarda, aşk ve ilişkilerle nasıl yüzleştiğiniz konusunda karma ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Sezgileriniz şu anda özellikle aktif olacak, bu yüzden ona dikkat edin.

Venüs geri hareketi Balık burcuna girdiğinde, eski sevgililerinizle barışabilir ya da size geri dönebilecek biriyle yeniden birlikte olabilirsiniz.

İkizler Burcu (Mayıs 20-Haziran 20)

İkizler, bu Venüs geri hareketi sosyal hayatınızı, özellikle de ilk birkaç hafta boyunca sarsabilir. Eski arkadaşlarınız, bağlantılarınız veya tanıdıklarınızla yeniden bağlantı kurmak veya bir ilişkiyi yeniden canlandırmak için lehinize çok şey var. Venüs retrosunun ilk bölümü "eski bir dosta ulaşmak" için mükemmel zaman. Ancak, Venüs geri hareketi Balık burcuna yeniden girdiğinde, "hırslarınız, tanınmanız ve kariyer hedeflerinizle ilgili karışıklık nedeniyle işler sarsılacak.

Yengeç (Haziran 20-Temmuz 22)

Yengeç, hedeflerinize daha derinlemesine bakmanın zamanı gelecek. Venüs kariyer ve tanınma sektörünüzde geri adım atacak, bu yüzden merdivenin daha yukarısına nasıl ulaştığınızı ve dünyanın önünde nasıl göründüğünüzü gözden geçiriyor olabilirsiniz.

Bazı iddialı hedeflerinizi gözden geçirmeyi ve projeleri daha sonraki aylara ertelemeyi düşünebilirsiniz çünkü bunlar "daha sonraki aylarda daha iyi karşılanabilir. Daha sonra, "kişisel ve profesyonel hedeflerinizi nasıl takip ettiğiniz konusunda düşünceli" hissedebilirsiniz. Ayrıca "uzak akrabalarınızı veya daha önce keyif aldığınız yerleri yeniden ziyaret etmek" için mükemmel bir zaman.

Aslan (Temmuz 22 - Ağustos 22)

Aslan, Venüs Retrosu sizin için sisli bir zaman olabilir. Bu gerileme "kişisel gelişiminizi nasıl sürdüreceğinizi gözden geçirmeye odaklanacağınızı" söylüyor. Ancak, bu sizin için daha tatlı bir akış olacak. Daha önce keşfettiğiniz fikirlere, inançlara ve vizyonlara geri dönmek için kullanılabileceksiniz. Bu aynı zamanda "bir zamanlar sevdiğiniz eski yerleri yeniden ziyaret etmek" için de mükemmel bir zaman olacak.

Başak (22 Ağustos-22 Eylül)

Başak, Venüs gerilemesi sırasında odak şuan ki ilişkilerinize yönelecek. Başkalarıyla nasıl ilişki kurduğunuza dair düşünmenin zamanı gelmiş olabilir. Geçmişinizin sizi nasıl yaraladığını ve bu yaraların gurur duymadığınız şekillerde davranmanıza nasıl sebep olduğunu düşünün. Kozmik enerjiden faydalanmanız gerekiyor.

Terazi (22 Eylül-22 Ekim)

Kendinizi veya eşinizin potansiyelini sınırlamayın. İkiniz bir araya geldiğinizde her şey mümkün. Ne kadar çok inanır ve varlığa dair konuşursanız, yolunuzda onlarla o kadar uyumlu hissedersiniz. Onlarla doğru niyeti belirleyerek, siz ve eşiniz arasında büyüklük tezahür ettirebilirsiniz.

Akrep (22 Ekim-21 Kasım)

Evdeki devam eden sorunlar için pratik çözümler bulun. Örneğin, programınız geç saatlere kadar çalışmanızı gerektiriyorsa, eşinizden bir öğünü kenara koymasını veya ev işlerini bölüştürerek evdeki her şeyi eşit şekilde bölüşmenizi isteyin. Her iki durumda da, çoğu durumda, daha fazlasını istiyorsanız, kesinlikle bunu istemeniz gerekir.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Eşinizle yakınlık kurarak bir miktar samimiyetiniz artabilir ve bu da en derin sırlarınızı tartışmanıza neden olacaktır. Eşinizin duygusal tetikleyicilerinize ve hikayenize nasıl tepki verdiği, gelecekte alacağınız destek hakkında size çok şey söyler. Büyük olasılıkla oyunlarını bir üst seviyeye taşımak isteyeceklerdir.

Oğlak (21 Aralık-19 Ocak)

Bu dönem, aileniz için beklentilerinizi tartışmak için bir fırsat yaratabilir. Yeni gelenekler başlatmak için bir pencereniz var. Herkesin katılması bir dakika sürebilir, ancak bunu yaptıklarında, bu ritüeller daha iyi bir dinamik yaratacaktır.

Kova (19 Ocak-18 Şubat)

Venüs'ün geriye dönüşünü önemsediğiniz kişilerle iletişim kurma biçiminizde yeni bir temel oluşturmak için kullanın ve önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak sürprizlere açık olun. Kendinizle düşünceleriniz arasında mesafe yaratın. Bastırılmış korkuların sizi ele geçirmesine izin vermeyin, böylece durumları net bir şekilde anlayabilirsiniz.

Balık (19 Ocak-18 Şubat)

Finansmanlarınız, borçlarınız ve yatırımlarınızla ilgili endişeleriniz konusunda açık sözlü olun. Güvendiğiniz bir uzmanın güvensizlikleriniz veya kaygılarınızla başa çıkmanıza yardımcı olmasına izin verin. Gerilemenin sonunda, şu anda banka hesabınıza ne olduğunun kökenine indiğinizde daha uzun vadeli bir yaklaşım benimseyeceksiniz.