Anne adaylarının hamilelikleri boyunca ve doğumdan sonra merak ettiği sorular...

Doğumdan sonra ne zaman adet görmeye başlanır? Emzirme döneminde adet görmemek kilo vermeyi zorlaştırır mı?

Doğum sonrası adet kanamalarının başlama süresi emzirme ile yakından ilişkilidir. Emziren annelerde kanamanın çoğunlukla 8-16’ncı haftalar arasında tekrar başlayacağı kabul edilmekle birlikte genel olarak ilk altı ay içinde adet kanamalarının düzenli olmasa da başlayacağı ifade edilebilir. Emzirmeyen annelerde adet kanamaları daha erken sürede başlarken, emziren annelerde bu süre bir seneye kadar uzayabilir. Bu süre emzirme sıklığı, süresi ve annenin bünyesi ile de ilişkilidir. Bu süreçte adet görememek ise kilo vermeye engel bir durum oluşturmaz.

Acıbadem Bahçeşehir Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali Babacan







Üç aylık hamileyim ve kendimi sürekli yorgun hissediyorum. Bu geçici bir süreç mi? Yorgunlukla nasıl başa çıkabilirim?

Gebelikte yorgunluk hissi, genellikle hormonların etkisiyle meydana gelir. Özellikle progesteron hormonu yorgunluk ve kaslarda gevşemeye neden olur. Bu etki genellikle gebeliğin ilk üç ayının bitimini takiben azalır. Yorgunluğa ve halsizliğe neden olabilecek diğer nedenler arasında kansızlık, tiroid bezi hastalıkları ve gebelik bulantı kusmalarına bağlı elektrolit eksiklikleri veya susuzluk sayılabilir. Bu durumlardan biri mevcutsa uygun tedavi ile yorgunluğun azaltılması sağlanabilir. Bu nedenlerden biri yoksa, gün içerisinde sık dinlenme molaları vermeniz, gece uykuya daha erken geçmeniz ve ev işleri gibi efor isteyen işleri azaltmanız halsizliği daha az hissetmenizi sağlayacaktır.

Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Eralp Başer







Beş aylık hamileyim. Magnezyum takviyesi aldığım halde bacaklarıma özellikle geceleri uykudan uyandıracak derecede şiddetli kramplar giriyor. Bu krampları engellemenin bir yolu var mı?

Bacak krampları 24’üncü haftadan itibaren başlar ve gebelik haftası ilerledikçe kramplar sıklaşabilir. Çoğunlukla geceleri oluşan krampların süresi bazen 10 dakikaya kadar varabilir ve zaman zaman uykudan uyandıracak kadar şiddetli şekilde hissedilebilir. Bacak kramplarının kesin nedeni belli olmamakla beraber sebepler arasında kalsiyum, magnezyum azlığı ve fosfor fazlalığı gösterilebilir. Büyüyen uterusun toplardamar sisteminde yarattığı baskı ve buna bağlı dolaşım problemleri de kramp oluşumunda önemli bir etkendir. Gün içi yorgunluk, fazla ayakta kalma, aşırı kilo alımı ve varisler de krampları artırabilir. Krampları aza indirgemek için, kalsiyum bakımından zengin gıdalarla beslenmeye dikkat edin. Düzenli egzersiz ve yürüyüş yapın. Uzun süre ayakta kalmaktan, oturmaktan veya yürümekten kaçının. Dinlenirken ayaklarınızı yüksekte tutun. Varisiniz varsa varis çorabı giymeyi ihmal etmeyin. Otururken ayağınızın altına yükseklik koyun. Oturduğunuz sırada ayak bileklerinizi dairesel hareketlerle minik minik çevirin. Yüksek topuklu ayakkabı giymeyin. Gece yatmadan ılık bir duş alın, yatağa girmeden önce baldır ve bacak kaslarınızı gerin ve sol tarafınıza yatmaya gayret gösterin. Hamile yogası da kramp oluşumunu engelleyici yollardan biridir. Kramplarınıza şiddetli ağrılar eklenir ve gittikçe artarsa mutlaka doktorunuzu bilgilendirin.

Kadın Hastalıkları&Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı, Yrd. Doç. Dr. Çağcıl Yetim



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