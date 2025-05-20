500 milyonluk düğün öncesi bitmeyen eğlence! Nişanlısı ile Cannes'da bir araya geldi
Milyarder iş insanı Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez, yakında 500 milyonluk düğünle evlenecek. Tüm dünyanın merakla beklediği düğün tarihi yaklaşırken Fransa’da peş peşe partiler verilmeye çoktan başlandı. Paris'te bekârlığa veda eden Lauren Sanchez, nişanlısı Jeff Bezos'la Cannes'da bir araya geldi.
Lauren Sanchez, gelecek ay İtalya'da evleneceği Jeff Bezos'la düğünü öncesinde, aralarında Katy Perry, Kim Kardashian ve Eva Longoria'nın da bulunduğu kız arkadaş grubuyla geçtiğimiz günlerde Paris'te bekârlığa veda etti.
Habertürk'te yer alan habere göre Sanchez, kız arkadaş kutlamasıyla ilgili sosyal medya paylaşımına, "Etrafım karanlık zamanlarda yolumu aydınlatan ve kalbimi şekillendiren kadınlarla çevrili" diye yazdı.
Lüks teknede ve eğlence mekanında üst üste yaptığı kutlamalarla bekârlığa veda eden eski Emmy ödüllü gazeteci Sanchez, arkadaşlarıyla eğlence dolu birkaç günün ardından milyarder iş insanı nişanlısı Jeff Bezos'la Cannes şehrinde bir araya geldi.
55 yaşındaki Sanchez ve 61 yaşındaki nişanlısı Bezos, Paris buluşmasında neşeli halleriyle dikkat çekti.
Beyaz bir mini elbise giyen Sanchez el ele tutuştuğu nişanlısıyla Paris'in ünlü bir restoranında akşam yemeğine giderken görüntülendi.