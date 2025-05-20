500 milyonluk düğün öncesi bitmeyen eğlence! Nişanlısı ile Cannes'da bir araya geldi

Lüks teknede ve eğlence mekanında üst üste yaptığı kutlamalarla bekârlığa veda eden eski Emmy ödüllü gazeteci Sanchez, arkadaşlarıyla eğlence dolu birkaç günün ardından milyarder iş insanı nişanlısı Jeff Bezos'la Cannes şehrinde bir araya geldi.