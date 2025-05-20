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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay yıllara meydan okuyor! "Dolgu yok, estetik yok"
Sihirli Annem, aradan geçen 22 yılın ardından, bu kez bir sinema filmiyle geri dönüyor. “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” ismiyle vizyona girecek filmde, İnci Türkay yeniden Betüş rolüyle izleyici karşısına çıkacak. 53 yaşındaki Türkay yıllara meydan okuyan fiziğiyle herkesi şaşırtıyor. Ünlü oyuncu estetik iddialarına yanıt verdi.
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Kanal D'de 2003 yılında ekrana gelen ve o döneme damga vuran dizi Sihirli Annem'de , İnci Türkay Betüş rolüyle hayat veriyordu.
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'Sihirli Annem' dizisinin film uyarlaması, eski kadrosuyla yeniden çekildi. Film, 30 Mayıs 2025 tarihinde sinemalarda olacak.
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53 yaşındaki Türkay yıllara meydan okuyan fiziğiyle herkesi şaşırtıyor.
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Birsen Altuntaş, Sihirli Annem Hepimiz Biriz filmiyle yıllar sonra setlere dönen oyuncularla bir araya geldi. Bu buluşmada İnci Türkay gençlik sırlarını paylaştı, Birsen Altuntaş da o anları takipçileri için yayımladı.