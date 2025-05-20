Rihanna, Cannes Film Festivali'nde hamilelik stili ile dikkat çekti

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala'da üçüncü kez hamile olduğunu duyuran Rihanna, etkinlikte Marc Jacobs'ın kısa ceketini yünlü bir büstiyer üst ve çizgili bir etekle kombinleyerek büyüyen karnını sergiledi. Geniş kenarlı bir şapka ve puantiyeli bir eşarpla şık bir yaka ile görünümünü tamamladı.