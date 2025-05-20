Rihanna, Cannes Film Festivali'nde hamilelik stili ile dikkat çekti
Barbadoslu sanatçı Rihanna, Pazartesi akşamı yaklaşık on yıl sonra Cannes Film Festivali kırmızı halısına geri döndü. Kırmızı halıda partneri A$AP Rocky ile birlikte yürüdü ve Spike Lee'nin yeni filmi Highest 2 Lowest'ın galasına katıldı. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Rihanna, elektrik mavisi elbisesiyle göz kamaştırdı.
Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala'da üçüncü kez hamile olduğunu duyuran Rihanna, etkinlikte Marc Jacobs'ın kısa ceketini yünlü bir büstiyer üst ve çizgili bir etekle kombinleyerek büyüyen karnını sergiledi. Geniş kenarlı bir şapka ve puantiyeli bir eşarpla şık bir yaka ile görünümünü tamamladı.
Rihanna, yaklaşık on yıl sonra Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Ünlü şarkıcı, Cannes Film Festivali'nde partneri A$AP Rocky ile " Highest 2 Lowest " filminin galasında destek olmak için Palais'deki kırmızı halıda yürüdü.
ASAP Rocky, Saint Laurent tasarımı bir takım elbise ile kırmızı halıda boy gösterirken Rihanna, Alaia imzalı turkuaz rengi bir elbise tercih etti.
İkili, Cannes kırmızı halısında bir şemsiye altında stillerini ve sevgilerini yansıtan samimi pozlar verdi.