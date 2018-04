Hamilelikte Cinsellik

9 ay 10 gün ve doğumdan sonraki ilk haftalar seks hayatınızı nasıl etkileyecek? Hamilelikte önerilen ve önerilmeyen seks pozisyonları neler? Orgazm rahim kasılmalarını etkiler mi? Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof Dr. Tansu Küçük’e danıştık, tüm bu sorulara yanıt aradık!

Yazı: Burçin Öztınaz/Bebeğimle Elele



Hamilelik cinselliği ne şekilde etkiliyor?

Cinsellik yaşamın önemli ve yadsınamaz bir parçası. Hamilelik ise bir hastalık olmayıp fizyolojik, normal bir dönem. Dolayısıyla hamileliğin psikolojisi ve fiziksel değişimleri cinsellikte birtakım değişikliklere yol açsa da hamilelik süresince cinsel hayatın devam etmesine engel bir durum değil. Öte yandan eşi hamile olan erkek bazı tereddütlere sahip olabiliyor. Ne yapacağını bilmeyen erkek, bebeğe zarar verebileceğini düşünerek eşinden uzak durmayı tercih edebiliyor. Erkek eşinden uzak durduğunda ise kadın bu durumu artık çekici olmadığı, eşinin kendisini istemediği ve hatta hayatında başka biri olduğu şeklinde yorumlayabiliyor. Cinsellik ruh hali ile doğrudan bağlantılı olduğu için hamile kadının ruh hali değişimleri oldukça cinsel istek de değişecektir. Unutulmaması gereken çok önemli bir konu cinselliğin her zaman tam bir seks olmayabileceğidir. Sadece sevişmek, öpüşmek, hatta bazen sarılmak bile hamile kadını mutlu etmeye yetebilir



Birçok kişi “bebeğe zarar gelir” düşüncesiyle seksten uzak durabiliyor…

Bebeğin içinde büyüdüğü amnion kesesi ve amniotik sıvı bebeği dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korur; böylece cinsel ilişki ile gelen spermlerin bebeğe ulaşmasını da engeller. Ayrıca, hamilelikte çok yüksek düzeylere ulaşan progesteron hormonu servikste (rahim ağzı) çok yoğun sümüksü bir tıkacın oluşmasını sağlayarak birçok spermin rahime geçmesine izin vermez. Bu nedenlerle hamilelikte cinsel hayatın devam etmesinde sakınca yok. Ancak cinselliğin sıklığı ve idaresi kadının hakimiyetinde olmalı. Yorgunluk, bulantı, uyku ihtiyacı, ağrı gibi nedenlerle hamile kadının sürekli cinselliğe hazır ve uygun olmayabileceği unutulmamalı.



Bu dönemde hormonların cinselliğe nasıl etkisi oluyor?

Hamilelik başladığında hormonal etkilerle göğüslerde de büyüme ve hassasiyet başlıyor. Göğüslerdeki bu hassasiyet cinsel uyarılabilirliği artırıyor. Hamile kadınların bazılarında üçüncü ayın sonuna doğru bir cinsel dürtü artışı oluyor. Hamilelikte yükselen östrojen vajinal salgıları artırırken, progesteron hormonu salgıları daha koyu bir hale getirebiliyor, vajina her zamankinden daha ıslak ama daha az kaygan olabiliyor. Gerekli olduğu hallerde bunun üstesinden gelmek için su bazlı kayganlaştırıcılar kullanılabiliyor.



Özellikle önerilen veya önerilmeyen pozisyonlar var mı ?

Klasik misyoner pozisyonu (erkeğin üstte olduğu yatış pozisyonu) hamilelik ilerledikçe büyüyen karına bağlı olarak giderek zorlaşıyor. Büyümüş bir karna erkek tüm ağırlığını verirse tehlikeli de olabiliyor. En rahat pozisyonu çiftler deneyerek bulmalı. Cinsel ilişkiyi daha kolay ve zevkli hale getirecek olan pozisyon her zaman yatakta olmayabiliyor, ayakta ya da bir koltukta da olabiliyor.