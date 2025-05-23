24 Mayıs 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Terazi; çok çaba sarf etmiş olsan da, bugün sonuçlar beklediğin gibi olmayabilir. Ancak, her şey kaybedilmiş değil: yıldızlar seni bu anı yolunu yeniden düşünme ve deneyimden ders çıkarma fırsatı olarak görmeye davet ediyor. Bazen, bir aksilik daha fazla güç ve netlikle ilerlemek için en iyi dürtüdür. Cesaretini kaybetme, bu duraklamanın daha iyi bir şey için sürecin bir parçası olduğuna güven.