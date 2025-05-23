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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Sevdiğim adamın başka kadından çocuğu olacak"
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir’in 27. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Alya’nın annesinin mezarının başında söylediği "Ben çok yoruldum anne. Parça parça eksiliyorum. İçimden parça parça gidiyor. Sevdiğim adamın başka kadından çocuğu olacak" sözleri damga vurdu.
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Her hafta tüm kategorilerde reytinglerde zirveye oturan Uzak Şehir’in 27. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Mine'nin hamile olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıyla Sadakat tarafından konaktan yine kovulan Alya, konağa da Cihan'a da sahip çıkıyor.
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Konaktan gitmese de Cihan'la arasında yeni yeni filizlenen bazı duyguların üstünü örtmek zorunda kalıyor.
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Sadakat'in tüm diretmelerine rağmen Cihan da Alya'dan vazgeçmiyor, "Benim karım Alya. Bunu değiştiremeyeceksin" diyor.