Survivor Yağmur Banda şampiyon adayını açıkladı
Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ederken, Yağmur Banda, adadan elenen son isim oldu. Banda, İstanbul'a döner dönmez katıldığı canlı yayında şampiyonluk adayını açıkladı.
Aybüke Sengir
Adada geçirdiği süre boyunca performansı ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Yağmur Banda, son eleme konseyinde rakiplerinden daha az oy alarak Survivor hayallerine veda etti.
SON ELENEN İSİM YAĞMUR BANDA
Eleme kararı açıklandığında Yağmur'un gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yarışmacı arkadaşları da bu vedaya üzülerek Yağmur'u teselli etmeye çalıştı. Özellikle yakın dostluk kurduğu isimler, onun gidişiyle büyük üzüntü yaşadı.
CANLI YAYINA KATILDI
Adaya son veda eden isim olan Yağmur Banda, İstanbul'a döner dönmez Survivor Panaroma'daki canlı yayına katıldı.
SAMPİYON ADAYINI İLK KEZ AÇIKLADI
Yağmur Banda, Survivor 2025'teki şampiyon adayını açıkladı.Banda, "Adem Kılıçcı şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Batuhan ile final oynayacağını düşünüyorum. Şampiyon olmasını istemediğim bir yarışmacı yok" ifadelerini kullandı.