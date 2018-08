Merak ettiğiniz her soruyu bizimle paylaşabilirsiniz.

Dört aylık hamileyim. Beş yaşındaki kızımın okulunda suçiçeği vakası görülmüş. Kızıma hastalık bulaşmadı ancak bu durum beni yine de endişelendirdi çünkü çocukken suçiçeği geçirip geçirmediğimi bilmiyorum. Olası bir hastalık durumunun bir tehlike yaratmaması için ne yapmam gerekir?

Bir anne adayı evdeki küçük çocuğunun suçiçeği geçirdiğini düşünürse mutlaka doktora gitmeli. Özellikle küçükken suçiçeği geçirip geçirilmediği bilinmiyorsa mutlaka antikor düzeylerine bakılmalı ve gerekli testler yaptırılmalı. Antikorlar daha önce bu enfeksiyonun geçirilip geçirilmediği ya da aktif bir enfeksiyon olup olmadığı hakkında fikir verir. Enfeksiyon geçirilmiş ise IgG düzeyleri yüksek çıkar. Bu değerler annenin korunma altında olduğunu gösterecektir. Eğer enfeksiyon geçirilmemiş ise IgG düzeyleri düşüktür. Bu da annenin daha önce enfeksiyonu geçirmediğini gösterir. Bu durumda anne ve bebeğin takipte kalması gereklidir. Anne karnındaki bebeğin bu durumdan ne derecede etkileneceğini bilmek mümkün olmaz. Bugün için hastalığın bilinen bir tedavisi de yoktur. Tüm süreç enfeksiyon hastalıkları ve kadın doğum uzmanları tarafından ortak takip edilmelidir.

Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Mete Sarıözkan







Yedi aylık hamileyim ve bir süredir uykusuzluk sorunu çekiyorum. Her gece neredeyse aynı saatlerde uyanıyor ve yeniden uykuya dalmakta güçlük çekiyorum. Bu geçici bir durum mudur? Bu durumu düzeltmek ve kesintisiz uyuyabilmek için neler yapabilirim?

Bu yaşadığınız durumun birçok sebebi olabilmekle birlikte en sık ve yaygın nedeni bebeğin büyümesi ve rahmin genişlemesidir. Bu fizyolojik değişim, rahat bir uyku pozisyonunun sağlanmasında zorluklar yaşanmasına neden olabilir. Doğuma kadar bu duruma adaptasyon açısından bazı önlemler alabilirsiniz. Yatmaya uykunuz geldiğinde gitmeniz, yattığınızda ise en rahat olabilecek pozisyonda (genellikle sol tarafa dönük, bacaklar karın bölgesine çekilmiş olarak ve gerekirse vücudu yastıklarla destekleyerek) yatmak, yatağa gitmeden önce ılık bir duş almak ve bir bardak süt içmek fayda sağlayacak.

Acıbadem Bahçeşehir Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Doç. Dr. Ali Babacan



Deneyimli arkadaşlarımın tavsiyesiyle emzirme döneminde problem yaşamamak için hamileliğimin son aylarında göğüs ucu için krem kullandım. Buna rağmen göğüs ucumda çatlamalar oldu, hatta bazen kanama da oluyor. Emzirirken çok acı çekiyorum, bunu düzeltmek için ne yapabilirim?

Meme başı çatlaklarının oluşmasında en önemli etken bebeğin emerken sadece memenin ucunu ağzına alarak emmesidir. Doğru olan, meme başının yanında memenin koyu renkli bölgesinin de bebeğin ağzına alması. En güzel krem annenin kendi sütüdür. Her emzirmeden sonra bir damla anne sütünün meme başına sürülmesi ile hem meme başı enfeksiyondan korunmuş olur hem de yumuşak kalmış olur. Gün içerisinde meme başının temiz karbonatlı su ile yıkanması bebeğin ağzında mantar oluşmasına da engel olur. Eğer meme başı çatlağı olduysa bu çatlaklardan bebeğin ağzından enfeksiyon kapması nedeniyle mastit dediğimiz meme enfeksiyonu olur. Bu halde memede hassasiyet, kızarıklık, ateş, üşüme titreme nöbetleri olabilir. Bu durumda mutlaka doktor muayenesi gerekir. Mastit oluşmadan yapılacak olanlar ise öncelikle doğru emzirme eğitimi almak, her emzirmeden sonra meme başına anne sütü sürülmesi, meme başında çatlak oluştuysa meme başı kalkanı denilen aparatlarla meme başının iç çamaşırına değmemesini sağlamak ve böylece yara iyileşmesini hızlandırmak, piyasada bebeğin emmesine ara vermeden sürebilecek meme başı çatlak kremlerini meme başının kuru kalmasına engel olacak sıklıkta kullanmak olabilir. Mümkün olduğunca bebeği emzirmeye devam ettirmek gerekir. Uzun süre emzirmeye ara vermek de meme başı çatlağının iyileşmesini uzatır. Tabii bu kararı doktorun vermesi en doğu olandır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Esra Demir Yüzer



