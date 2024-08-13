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Alişan eşinin üniversiteyi kazandığını duyurdu: "Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez"
Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabında eşi Buse Varol'un üniversiteyi kazandığını duyurdu.
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Ünlü şarkıcı Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.
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Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Buse Varol, eşinin esprili paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
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Alişan şimdi de sosyal medya hesabında 34 yaşındaki eşi Buse Varol'un üniversiteyi kazandığını duyurdu.
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Alişan, eşi bahçede telefonla konuşurken çektiği bu fotoğrafını yayımlayıp; "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji..." ifadelerini kullandı. Şarkıcı ayrıca; "Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" ifadelerini kullanarak espri yaptı.