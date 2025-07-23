24 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yay; Her Yeni Ay, karar almak için bir fırsattır. Bugün, eğitim ve bilgi birikimini gözden geçirmek için mükemmel bir gün. Kendin ve eğitim hakkında başarı yolunda sana engel olan inançların var mı? İnanç sistemin sana yardımcı mı oluyor, yoksa seni kısıtlıyor mu?