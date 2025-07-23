Aslan Yeni ayı burçları nasıl etkileyecek? 24 Temmuz Aslan burcunda yeni ay etkileri!
24 Temmuz 2025’te, İstanbul saatiyle 22:11’de Aslan burcunda güçlü bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay, Talitha sabit yıldızıyla kavuşumda olacak. Ancak dikkat çeken bir diğer unsur ise, bu kavuşumun Plüton ile karşıtlık yapıyor oluşu. Astrolog Dilara Yıldızhan, 24 Temmuz Aslan yeni ayının burçlara etkilerini Elele okuyucuları için kaleme aldı. Peki; Aslan yeni ayı burçları nasıl etkileyecek?
Duygu Karagül
24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu astrolojik konum, derin dönüşümün ve içsel direnişin aynı anda hayatımıza gireceğini gösteriyor. Yeni başlangıçlar yapmaya hazırlandığımız bu dönemde; hem şifalanacak, hem de bazı zorluklarla yüzleşeceğiz. Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için Aslan yeni ayının burçlara etkilerini yazdı. Peki; 24 Temmuz Aslan yeni ayı burçları nasıl etkileyecek?
Talitha Sabit Yıldızı ve Sembolizmi
Talitha, astrolojik olarak oldukça dikkat çekici bir sabit yıldızdır. Adını, İncil’de geçen "Talitha kum" (Kalk kızım) sözlerinden alır ve “ölümden dirilen kız” temasını taşır. Bu sembolizm, bu yeni ayın ruhunu net biçimde yansıtıyor: Yıkımdan doğan umut, kaybedilen bir şeyin yeniden inşası ve içsel bir yeniden doğuş. Bu süreçte eski benliğimizden sıyrılıp yeni bir versiyonumuza doğru evrilebiliriz.
Ancak, Plüton’un karşıt açısı sebebiyle bu dönüşüm kolay olmayabilir. Manipülasyon, baskı, güç savaşları ya da psikolojik çatışmalar gündeme gelebilir. Özellikle ilişkiler, iş yaşamı ve finansal konularda dikkatli olmakta fayda var.
Bu dönemde altın fiyatlarında düşüş gözlemlenebilir. Aynı zamanda doğa olayları — özellikle yangınlar, sıcak hava dalgaları ya da toprak hareketleri gibi — gündeme gelebilir. Ateş elementi burcu olan Aslan’daki yeni ay, sıcaklık ve alev temalı olayları tetikleyebilir.
Ülkemiz açısından bu yeni ay, özellikle ekonomik kaynaklar ve maddi yapılanma alanlarında etkili olacak. Devlet politikalarında veya ekonomik sistemde yeni adımlar atılması, reformlar yapılması gündeme gelebilir. Vergi, kredi, borçlanma ya da finansal yatırımlarda bir dönüşüm süreci başlayabilir.
Burçlara Göre Yeni Ay Etkileri
KOÇ
Ev, aile ve yerleşim konularında önemli bir dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Taşınma, aile içi ilişkilerde yeniden yapılanma ya da gayrimenkulle ilgili bir karar gündeme gelebilir. İş hayatındaki gelişmeler aile düzeninizi etkileyebilir.
BOĞA
Yakın çevre, kardeşler, iletişim ve eğitim konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak her sözü dikkatle seçmeniz gereken bir dönem. Gereksiz tartışmalardan kaçınmak ve mantıklı iletişim kurmak önemli.
İKİZLER
Finansal kaynaklar, kişisel gelirler ve yatırımlar ön planda. Ancak çevresel faktörlerden kaynaklanan belirsizlikler sizi etkileyebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeli, özellikle aileyle ilgili maddi konularda temkinli olmalısınız.
YENGEÇ
Kişisel imajınız, fiziksel görünümünüz ve maddi güvenlik alanlarınızda bir yenilenme süreci başlıyor. Kendinizi daha güçlü ifade etme arzusu içindesiniz. Bu süreçte dış görünüşünüzde değişiklik yapabilir, kendinize yatırım yapabilirsiniz.
ASLAN
Burcunuzda gerçekleşen bu yeni ay, sizin için bir yeniden doğuş anlamı taşıyor. Psikolojik bir arınma süreci yaşayabilir, eski korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Kendinizi yeniden yapılandırmak için ideal bir dönemdesiniz. Ancak hastane, gizli düşmanlıklar veya perde arkası durumlara karşı dikkatli olun.
BAŞAK
Sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve ideallerinizde köklü değişimler söz konusu olabilir. Hayalini kurduğunuz bir projenin ilk adımlarını atabilir, uzun süredir beklediğiniz bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz.
TERAZİ
Kariyer hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir pozisyon, iş teklifi ya da toplum önündeki rolünüzde değişiklik gündeme gelebilir. Ancak patronlar, otoritelerle iletişiminize dikkat edin; manipülasyonlara açık bir dönem olabilir.
AKREP
Yurt dışı bağlantılar, yüksek eğitim, hukuk ya da medya alanlarında yeni fırsatlar doğabilir. Ancak ani kararlar almaktan kaçınmalı, detayları gözden kaçırmamalısınız. Kariyerle ilgili bir dönüşüm de bu sürece eşlik edebilir.
YAY
Miras, vergi, kredi, sigorta gibi ortak kaynaklar ve finansal alanlarda bir yenilenme sürecine giriyorsunuz. Aynı zamanda kişisel dönüşüm, korkularla yüzleşme ve ruhsal derinleşme de bu sürecin bir parçası olacak.
OĞLAK
İlişkiler, ortaklıklar ve evlilikle ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir. Ortaklı işlerde veya uzun vadeli ilişkilerde bir dönüşüm kaçınılmaz olabilir. Ancak baskı ve manipülasyona açık bir dönem; sınırlarınızı netleştirin.
KOVA
Çalışma hayatınız, iş arkadaşlıklarınız ve sağlıkla ilgili konular gündemde. Yeni bir iş, projeye başlama veya günlük rutinlerinizi değiştirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Aynı zamanda ilişki ve evlilikle ilgili bazı baskılarla yüzleşebilirsiniz.
BALIK
Aşk, çocuklar, hobiler ve yaratıcılıkla ilgili alanlarda yenilenme süreci başlıyor. İlham verici bir dönem olabilir ancak sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Kalp ve dolaşım sistemiyle ilgili konular gündeme gelebilir.