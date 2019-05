Son zamanlarda Silverette gümüş kapaklarla sıklıkla karşılaşıyorsunuz diye tahmin ediyoruz. Ya sosyal medyada “hayat kurtarıcı” diye ürünü anlatan bir anne sayesinde, ya ünlülerin instagram paylaşımlarında, ya katıldığınız bir baby shower partisinde gelen hediyelerin arasında, ya da belki yanı başınızda bebeğini emziren bir yeni annede… Biz de sizin için Silverette gümüş göğüs ucu koruma kapakları hakkında en çok merak edilenleri 10 soruda derledik.

Kimler kullanmalı?

Doğum sonrası emzirme sürecinde yaşanan göğüs ucu yara ve çatlakları için hızlı ve etkili bir çözüm arayan yeni anneler, bu sorunları hiç yaşamamak için doğum öncesi önlem almak isteyen anne adayları ve bebeği biraz daha büyüyüp de diş çıkarmaya başlayınca tekrar yara problemi ile karşılaşan tüm anneler Silverette koruyucu gümüş göğüs ucu kapaklarını kullanmalı.



Nasıl oluyor da bu kadar hızlı ve etkili bir sonuç sağlıyor?

Gümüş, yüzyıllardır hem doğal tıpta hem de modern tıpta kullanılan müthiş bir dezenfektan ve yara tedavisinde son derece etkili bir element. Örneğin ağır yanıkların tedaviside bazı yoğun bakım ünitelerinde gümüş içerikli sargı bezleri kullanılır. Benzer şekilde enfeksiyon yaşayan yenidoğan bebeklerin gözlerine gümüş içerikli göz damlaları damlatılır. Yani özetle, gümüş yüzyıllardır pek çok alanda şifa kaynağı olmuş bir element, şimdi de gümüş göğüs koruma kapağı formuyla emziren annelerin en büyük problemi olan meme ucu yaralarına derman oluyor.



Kullanımı nasıl, rahat mı?

En güzel tarafı da Silverette koruyucu göğüs kalkanlarını kullanması çok ama çok rahat. Emzirdikten sonra gümüş kalkanlar göğüs ucuna yerleştiriliyor, bir sonraki emzirmede çıkarılıyor, bu kadar basit! Emzirme öncesi göğüs ucunu yıkama derdi yok, krem sürme derdi yok, her seferinde sterilize etmekle uğraşmak yok.



Nerede ve nasıl üretiliyor, güvenebilir miyim?

Silverette 2002 yılında İtalya’da Tecnologia Ospedaliera isimli medikal bir şirket tarafından üretilmeye başlanıyor. Gümüş göğüs koruyucularının mucidi tarihe meraklı İtalyan bir medikalci. Ürün piyasaya çıkmadan önce tam 2 yıl süren bir araştırma ve geliştirme sürecinden geçiyor, ardından 2 yıl da İtalya’da Padova’da bir hastanede test ediliyor. Tüm bu süreçlerin ardından da 17 yıldır dünyanın dört bir ucundaki emziren annelerle buluşuyor. Tüm klinik testlerden geçirilmiş, anne bebek sağlığına uygunluğu kanıtlanmış, arkasında da uluslararası standartlarda medikal bir firma olunca emziren anneler Silverette gümüş kapakları yıllardır güvenle kullanıyor.



925 ayar gümüşten yapıldığı söyleniyor, bu ne demek?

Kalıba dökülebilen en yüksek saflıktaki gümüş 925 ayar olabiliyor, bu aynı zamanda ürünün sağlamlığı ve etkinliği açısından da en ideal saflık derecesi. Tabii, buradaki daha da önemli konu bu 925 ayar gümüş kapaklar 1000e tamamlanırken içerisine hangi maddeler ekleniyor, ve gümüşün işlenme süreci nasıl gerçekleşiyor. İşte bu noktada zaten Silverette gümüş göğüs ucu kapaklarının farkı ortaya çıkıyor. Silverette, anne bebek sağlığı açısından hassas ve özel bir üretim sürecinden geçiriliyor, İtalyan medikalcinin tam 2 yıl süren çalışmalar sonucu keşfettiği özel formülle üretiliyor!



Gümüş kapakları kullanan anneler neler diyor?

Silverette kullanan annelerin ürünü anlatırken en fazla kullandıkları kelimeleri sizin için alıntıladık: “Hayat kurtarıcı”, “ayrılmaz parçam”, “mucize”, “şiddetle tavsiye ediyorum”, “muhteşem bir buluş”, “emzirmenin keyfini yaşıyorum”, “tek çözüm”… Bu liste böyle uzayıp gidiyor. Unutmadan ekleyelim, Silverette için “vazgeçilmez mücevherim” ve “memelerin tektaşı” diyen anneler bile var.



Türkiye’de Silverette koruyucu gümüş kapakları kullanmış olan anneler arasında kapsamlı bir anket çalışması da yapılmış, ve bu anket sonuçlarına göre kullanan her 10 anneden 8’i üründen çok memnun kaldığını ve başka annelere de tavsiye ettiğini ifade etmiş.



Kullanım ömrü ne kadar?

Kullanım ömrü yok! Harika, değil mi? Gümüş meme ucu koruyucuları bir kere alıyorsunuz, bebeğinizi emzirirken her ihtiyaç duyduğunuzda kullanıyorsunuz. İşiniz bitince bir kenara kaldırıyorsunuz, yıllar sonra yeni bir bebeğiniz olduğunda tekrar kullanabiliyorsunuz, veya bir arkadaşınızın bebeği olduğunda ona verebiliyorsunuz. Gümüş olduğu için göğüs kalkanlarının etkinliği adeta yıllara meydan okuyor.



Gümüş kapakların hijyeni nasıl sağlanıyor?

Geldik en kolay soruya. Kapakların hijyenini sağlamanız gerekmiyor. Silverette göğüs ucu kapakları gümüş olduğu için kendi kendi dezenfekte ediyor. Antimikrobiyal bir madde olduğundan hijyen amaçlı bir temizlik gerekmiyor. Sadece arada göğüs kapaklarında süt tortusu birikirse sudan geçirip kurulayıp kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ayda bir kez ise süt tortusu ve kararmaya karşı karbonatı çok az suyla macun kıvamına getirerek ovarak temizlik yeterli oluyor.



Hamile değilim ama Baby Shower partisine giderken hediye olarak götürsem nasıl olur?

Mükemmel bir hediye seçeneği olduğunu söylebiliriz. Doğum sonrası bir annenin bebeğiyle kurduğu en özel anlar emzirme anları olacaktır. Dünyaya yeni gözlerini açmış miniğin de tek ihtiyacı olan annesinin göğsünde daha fazla kalabilmek ve huzur bulabilmek. E böyle olunca, anne adayına verilecek en özel hediye de bu emzirme anlarını güzel ve daha da özel kılan bu iki minik kapak! Yeni anne her emzirmede sizi hatırlar, hediyeniz de asıl amacına ulaşmış olur böylelikle.



Eğer gümüş göğüs kalkanlarını hediye olarak alacaksanız, unutmayın Silverette çok şık bir hediye paketi ve içine tatlı bir de not ekleyebileceğiniz bir kartla birlikte de satın alınabiliyor.



Nasıl alabilirim?

Kabul edelim ki, hamilelikte özellikle son aylarda bebek alışverişi için mağaza mağaza gezmek o kadar da kolay değil. Yeni doğum yapmış bir anne için ise mağaza alışverişi zaten hiçbir zaman pratik olamıyor. E hal böyle olunca, Silverette koruyucu gümüş göğüs ucu kapaklarını alabileceğiniz en kolay yol online alışveriş! www.silveretteturkiye.com adresinden birkaç adımda kolaylıkla sipariş verebilirsiniz ve kargoyla adresinize kadar ulaşır.







BU BİR İLANDIR.