Ali ismi ülkemizde en çok kullanılan ikinci isim. Ali isminin anlamı yüce, ulu, yüksek ve şanlı kimsedir. Ali isminde pek çok ünlü kişi var.

Ali, erkek çocuklara verilen bir isim. Türkiye’de en çok kullanılan ikinci isimdir Ali. Tüik verilerine göre Türkiye’de ortalama 787.651 kişi tarafından kullanılıyor. Arapça’dan dilimize yerleşmiş bir isim olan Ali, bebek sahibi olacak pek çok anne baba tarafından tercih ediliyor. Bu yüzden pek çok aile Ali isminin anlamı ne, merak ediyor. Peki Ali isminin anlamı ne? Ali ne demek? Ali ismi hakkında merak edilen her şeyi sizin için derledik. İşte Ali isminin anlamı…





Ali Ne Demek

Ali isminin anlamı, yüce, ulu, yüksek ve şanlı kimsedir. Dini kaynaklarda oldukça sık geçmektedir. Peygamberin damadı Ali, Ebu Talip’in oğludur. Dini kaynaklarda sıkça geçtiği için Ali önemli bir isimdir ve çokça tercih edilir.





Ali İsmi Karakter Analizi

İsimler onları taşıyan insanlara bazı özellikler katar. Bu özellikler zamanla karakterlerinin parçası olur. Ali ismi analiz edildiğinde, genellikle merhametli ve anlayışlı insanlar olduğu söylenebilir. Hatayı affedebilen merhametli kimselerdir. Kendisine yanlış yapanı hemen silmemek gibi özellikleri vardır. Zaman zaman bu yüzden üzülebilirler. Ama gerçekten onları anlayan insanlarla hiçbir sorun yaşamazlar. İyi niyet her zaman onlar için önemlidir.





Ali İsmini Taşıyan Ünlüler

Ali isminin anlamı nedeniyle çokça kullanılan bir isimdir. Bu ismi taşıyan pek çok ünlü vardır. Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Düşenkalkar, Ali Sunal, sinema oyuncusu Ali Atay, reklamcı Ali Atıf Bir, pop sanatçısı Ali Güven, iş adamı Ali Koç, sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Poyrazoğlu, yönetmen Ali Özgentürk, Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, haber sunucusu Ali Kırca, iş adamı Ali Sabancı ve efsane boksör Muhammed Ali bunlardan bazılarıdır.





Ali İsmiyle Uyumlu Diğer İsimler

Bugünlerde ikili isimler neredeyse her ailenin gözdesi. Ali isminin anlamı sebebiyle pek çok isimle uyumlu. Ali, hem söylenirken ahenkli hem de yanına gelen diğer isimle bütünlük sağlayan bir isim olduğu için aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Aileler, Ali isminin önüne ya da arkasına gelen ikinci bir isimle hem geleneksel hem de modern bir etki yakalayabilirler. Ali isminin birlikte kullanılabileceği isimlere birkaç örneği sizin için seçtik. Ali Asaf, Ali Berk, Ali Bartu, Ali Berke, Ali Berkay, Ali Eren, Ali Feyyaz, Ali İhsan, Ali İlker, Ali İsmail, Ali Hikmet, Ali Kemal, Ali Kenan, Ali Levent, Ali Mert, Ali Mirza, Ali Sercan, Ali Samet, Ali Yaşar, Ali Yiğit. Ali ikinci isim olarak da ahenkli ve bütünleyen bir isimdir. Ali isminin arkasına gelebileceği isimlere bazı örnekler… Emir Ali, Hasan Ali, Metin Ali, Mustafa Ali, Ömer Ali, Poyraz Ali, Rüzgar Ali, Toprak Ali, Uluç Ali, Yiğit Ali.

