Yaptırmalı mı, yaptırmamalı mı?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Son günlerde gündemde ‘aşı yaptırmak mı, yaptırmamak mı’ üzerinden tartışmalar sürüyor, hukuki süreçler yaşanıyor. Bir ailenin çocuğuna aşı yaptırmaması bireysel bir karar gibi görünse de diğer yandan aşılanmamış her çocuk diğer çocukların yaşamlarını da etkiliyor.

Yazı: Mürsel Çavuş



Aşılama sık görülen, bulaşıcı hastalıklardan vücuda düşük dozlar vererek korunmayı sağlayan bir yöntem. Bebek ve çocuk ölüm oranları, 20’nci yüzyılın başından sonra devreye giren aşılar sayesinde hızla düştü, bulaşıcı hastalıklar azaldı. Difteri, tetanos, çocuk felci neredeyse tamamen ortadan kalktı. Verem, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği, hepatit A, sirozun önemli bir nedeni olan hepatit B, zatürre türleri, kulak iltihabı ve menenjit ciddi oranda azaldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün mutlaka yapılmasını önerdiği aşıların yanı sıra yapılması şart olmayanlar da var. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bülent Karadağ, “Bir aşının mutlak gerekliliği, aşının ekonomik yüküne karşı elde edilecek sağlık kazancına göre belirleniyor. Şu anda verem (BCG), difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, hepatit A ve B, zatürre (pnömokok), menenjit (H. influenza) ve suçiçeği aşıları zorunlu. Grip aşısı gibi yapılması önerilen ama zorunlu olmayan aşılar da var” diyor. Karadağ aşıların, zayıflatılmış hastalık etkenleri ile vücudun bağışıklık sistemini karşılaştırarak hastalığa karşı savunmayı sağlayan bir korunma yöntemi olduğunu söylüyor: “Aşılar, özellikle de çocuk felci, grip gibi canlı aşılar çok nadiren hafif de olsa hastalığa neden olabilir. En sık görülebilecek yan etki, hafif ateş, huzursuzluk gibi vücuda verilen proteine reaksiyon olarak görülen yan etkiler. Yine çok nadiren ciddi alerjiler, havaleler görülebilir. Bu reaksiyonlar varsa o kişiye o aşı tekrarlanmaz. Teknolojinin gelişimiyle canlı olmayan aşılarla yan etki riski de azaltıldı.”



Sonbaharda enfeksiyonlar başlıyor

Öte yandan sonbaharda okulların açılması ile üst solunum yolu enfeksiyonları, nezle ve grip, sinüzit, akut bronşit ile sonbahar alerjileri, larenjit, pnömoni (zatürre), kızamık, kızıl, difteri, kızamıkçık, kabakulak, boğmaca, çocuk felci, suçiçeği hastalıkları da artış gösteriyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Küçükkırım okullardaki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için grip aşısı tavsiye ediyor, “Çocuklarda alerjik hastalığı veya astımı olanlar ile kalp hastalığı olanlara grip aşılaması öneriyoruz. Çocukluk çağında döküntülü hastalıklardan korunmanın yolu aşılamadır” diyor.



14 hastalığa karşı tam korunma

Medicana Çamlıca Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Karaca ise “Çocuklar okula başlayana kadar aile kontrolünde bulaşıcı hastalıklardan pek etkilenmiyor. Okulda çocukların hastalanması bağışıklık sistemlerinin gelişmesi için gerekli olsa da sık hastalanması tehlike işareti olabilir” diyor. Karaca soğuk algınlıklarının çocuklarda en yaygın görülen hastalıkların başında geldiğini söylüyor, “Üstelik çocuklarda yetişkinlere göre hem daha ağır hem daha uzun sürer. Bağışıklığın amacı, bebek ve çocuklarda aşı ile korunabilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, bu hastalıklardan kaynaklanan ölümler ve sakatlıkları önlemektir. Aşılama mikroorganizmaların tamamının ya da belirli işlemlerden geçmiş parçalarının canlılara verilmesiyle onlarda önemli bir sorun oluşturmadan, doğal enfeksiyon sonrası oluşan bağışık cevaba benzer cevap alınmasıdır” diyor. Karaca çocukların erken dönemde aşılanmaya başlanmasıyla 14 hastalığa karşı tam bağışıklık sağlandığını vurguluyor.



Aşıya bağlı ateş ve döküntü gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bunların şiddetli olması halinde sağlık kuruluşuna başvurulmalı.



