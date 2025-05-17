Edis ve Aleyna Tilki, Atatürk'ün sevdiği şarkıyı seslendirdi! Düet, büyük beğeni topladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na sayılı günler kala müzik dünyasının sevilen iki yıldızında sürpriz bir düet geldi.

Son dönemin popüler iki ismi Aleyna Tilki ve Edis, 19 Mayıs için özel bir şarkı seslendirdi. Mikrofon başına geçen Edis, "19 Mayıs'ta Atamızın en sevdiği şarkıları birlikte sesleneceğiz" ifadelerini kullandı. Aleyna Tilki ise, "Atamızı hep beraber anmak ve anlamak için" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkı ‘Fikrimin İnce Gülü’ isimli eseri seslendiren Edis ve Aleyna Tilki’nin düeti sosyal medyaya damga vurdu.

Pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alan ikilinin çektikleri klipte arka planda Atatürk’ün fotoğraflarına yer verildi.