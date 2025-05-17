Alçıyla göğüslerinin kalıbını çıkartan Serra Pirinç, gündem oldu
Ünlü oyuncu Serra Pirinç, göğüslerini tamamen alçıyla kapladığı paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
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Öğrenci Evi, Benim Güzel Ailem, Tozluyaka gibi dizilerle adını duyuran Serra Pirinç, sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncular arasında yer alıyor.
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Mayıs başından beri Paris'te olan ünlü oyuncu son paylaşımıyla sosyal medyada büyük ses getirdi.
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Sanatsal çalışmalara olan ilgisini paylaşımlarında sıkça gösteren Pirinç, fotoğraflarının birinde göğüslerini alçıladığı görüldü.
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Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.