Alçıyla göğüslerinin kalıbını çıkartan Serra Pirinç, gündem oldu

Ünlü oyuncu Serra Pirinç, göğüslerini tamamen alçıyla kapladığı paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Alçıyla göğüslerinin kalıbını çıkartan Serra Pirinç, gündem oldu - Resim : 1

Öğrenci Evi, Benim Güzel Ailem, Tozluyaka gibi dizilerle adını duyuran Serra Pirinç, sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncular arasında yer alıyor.

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Alçıyla göğüslerinin kalıbını çıkartan Serra Pirinç, gündem oldu - Resim : 2

Mayıs başından beri Paris'te olan ünlü oyuncu son paylaşımıyla sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Alçıyla göğüslerinin kalıbını çıkartan Serra Pirinç, gündem oldu - Resim : 3

Sanatsal çalışmalara olan ilgisini paylaşımlarında sıkça gösteren Pirinç, fotoğraflarının birinde göğüslerini alçıladığı görüldü.

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Alçıyla göğüslerinin kalıbını çıkartan Serra Pirinç, gündem oldu - Resim : 4

Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.