Göksel'in estetikli hali şaşkınlık yarattı

Son zamanlarda yeni imajıyla konuşulan Göksel, at çiftliğinde paylaştığı fotoğrafta yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Göksel'in estetikli hali şaşkınlık yarattı - Resim : 1

2025'in başında 10. stüdyo albümünün ilk şarkısı “Pardon”u tanıtan Göksel, albüm fotoğraflarıyla herkesi şaşırtmayı başarmıştı.

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Göksel'in estetikli hali şaşkınlık yarattı - Resim : 2

Uzun süredir kısa saçlarına aşina olduğumuz Göksel, büyük bir değişikliğe giderek yıllar sonra uzun saça dönmüştü.

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Göksel'in estetikli hali şaşkınlık yarattı - Resim : 3

Sosyal medya hesabından yayınladığı albüm fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni yağmıştı.

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Göksel'in estetikli hali şaşkınlık yarattı - Resim : 4

Ancak Göksel, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırtmayı yeniden başardı.