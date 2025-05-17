Göksel'in estetikli hali şaşkınlık yarattı
Son zamanlarda yeni imajıyla konuşulan Göksel, at çiftliğinde paylaştığı fotoğrafta yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem oldu.
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2025'in başında 10. stüdyo albümünün ilk şarkısı “Pardon”u tanıtan Göksel, albüm fotoğraflarıyla herkesi şaşırtmayı başarmıştı.
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Uzun süredir kısa saçlarına aşina olduğumuz Göksel, büyük bir değişikliğe giderek yıllar sonra uzun saça dönmüştü.
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Sosyal medya hesabından yayınladığı albüm fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni yağmıştı.
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Ancak Göksel, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırtmayı yeniden başardı.