Yumuşak ve hassas cildine zarar vermemek, sağlığını olumsuz etkilememek için bebek banyosu hakkındaki her ayrıntıyı bilirseniz, hem bebeğinizi yormadan hem de endişelerinizi en aza indirerek banyo zamanını bir keyfe dönüştürebilirsiniz.

Yazı: Burçin Öztınaz

Bebeğinizin önemli ihtiyaçlarından biri de banyo. Biraz büyüdüğünde ve oturup keyif alacağı zamanlarda banyo saati çok daha eğlenceli anlara dönüşecek ama yeni doğduğunda bebeği doğru şekilde kavramak, ihtiyacınız olan şeylere uzanmak, suyun ısısını doğru ayarlamak gibi konular sizi endişelendiriyor ve strese sürüklüyor olabilir.

Önce hazırlanın



• Bebeklerin cildi hassas olduğundan kolayca tahriş olabilir. Bu yüzden banyodan önce tırnaklarınızın kısa olmasına dikkat edin. Ayrıca bilezik, yüzük, saat gibi aksesuarlarınızı çıkarın.

• Banyoya başlamadan önce şampuan, havlu, bebek bezi, giysi gibi banyo sırasında ve sonrasında gerekli olacak tüm malzemeleri hazırlayın.

• Eğer unuttuğunuz bir şey varsa, almak için bebeğinizi yalnız bırakmayın. Havlusuna sararak onu da yanınızda götürün.

• Bebek banyosu için hazırlanmış plastik küvetler ve fileler işinizi kolaylaştırabilir.

• İlk günlerde tecrübeli ve sakin bir yardımcının yanınızda olması rahatlamanızı sağlayabilir.

• Bebeğinizi banyoya hazırlarken ve yıkarken gülümsemeyi ve onunla konuşmayı unutmayın. Sakinleştirici bir müzik açmayı da deneyebilirsiniz.

10 soru 10 cevap



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zermine Büyükkeçeci, bebek banyosu hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

1. Bebekler doğduktan kaç gün sonra yıkanabilir?

Doğar doğmaz yıkanabilir.

2. Göbek kordonu düşmeden yıkanabilir mi?

Evet.

3. Banyo sırasında bebek nasıl tutulmalı?

Bebekler yatay pozisyonda, kafası dik, sol el ensenin altında, küvetin içine kaymaz bir materyal koyup popoyu küvete yaslayarak önce ön, sonra arka olacak şekilde yıkanabilir.

4. Banyo suyunun sıcaklığı nasıl olmalı?

Banyo suyu 36 derece olmalı. Termometre yoksa suyun sıcaklığını dirseği suya değdirerek kontrol etmek yeterli.

5. Oda ısısı kaç derece olmalı?

Ortam sıcaklığı normal giyinik pozisyonda nasılsa banyo sırasında da öyle olmalı. 22-23 derece iyi bir ısı, odayı ekstra ısıtmaya gerek yok.

6. Banyo süresi ne kadar olmalı?

Bebekler anne karnında da suyun içinde oldukları için suyu sever. Bebeğiniz keyifliyse ve suyu seviyorsa banyo süresini 15 dakikaya kadar uzatabilirsiniz.

7. Aç karnına mı, tok karnına mı yıkamalı?

Tok karnına yıkandığında pozisyon değiştiğinde kusabilir. Bu yüzden aç karnına yıkanmalı.

8. Sabah mı, akşam mı daha uygun?

Genellikle rahat uyusun diye akşam saatleri tercih edilebilir.

9. Kulağına su kaçmaması için nelere dikkat etmeli?

Bir erişkin duşun altında durduğunda kulağına su kaçma ihtimali ne kadar azsa bebek için de bu ihtimal o kadar az. Çünkü kulak kıvrımının erişkinlerden bir farkı yok.

10. Her banyo sonrası cilt bakımı yapılmalı mı?

Nemlendirici sürülmeli, bebek cildi nemlendiriciyi sever.

Su meselesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zermine Büyükkeçeci, bebek banyosu hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Banyo sırasında musluk suyu mu, içme suyu mu kullanılmalı?

Annelerin bu konuda farklı tercihleri var. Biz de annelere bebeklerini hangi suyla yıkadıklarını sorduk. İşte aldığımız yanıtlar:

“İki kızım var ikisini de normal musluk suyuyla yıkadım, hiçbir sorun da yaşamadım.”

BURCU

“Ben damacana suyuyla yıkıyorum. Doktorum çeşme suyunun bir sakıncası olmayacağını söyledi ama yine de ‘ya yutarsa’ korkusuyla içme suyu kullanıyorum.”

EDA

“İlk altı ay kaynatıp ılıtılmış su ile yıkadım artık çeşme suyuyla yıkıyorum.”

SEMA

“Bebeği aşırı steril şartlarda büyütmeyi doğru bulmuyorum. Bu bebeklerde alerji oranları çok daha fazla oluyormuş. Evet hijyen önemli ama abartmaya gerek yok bence.”

BANU

“Küveti musluk suyu ile doldurup, baş bölgesi için kaynatılıp ılıtılmış içme suyu kullanıyorum.”

MELİS

Uzman ne diyor?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zermine Büyükkeçeci, “Damacana suyu cilt florasının olgunlaşmasına neden olarak alerjik reaksiyonu tetikleyebilir” diyor ve musluk suyu kullanılmasını öneriyor.

Bir öneri...

Musluğunuzdan akan suyun kötü koktuğunu, paslı olduğunu düşünüyorsanız ve içiniz rahat etmiyorsa, Toplum Sağlığı Merkezi’nde su analiz yaptırmayı deneyebilirsiniz.

Banyodan sonra

• Başını ve vücudunu yumuşak hareketlerle kurulayın.

• Boğum aralarını, kasıklarını, parmak aralarını kurulamayı unutmayın.

• Bebek losyonları veya bebek yağları ile masaj yaparak cildini nemlendirin. Bu, hem bebeğinizin sakinleşip rahatlamasını sağlar hem de aranızda güzel bir etkileşim yaratır.