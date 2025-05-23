Kızılcık Şerbeti'nin 101. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 101. bölümünden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti her Cuma izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
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İlgiyle takip edilen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, sadece oyuncuların performansıyla değil, aynı zamanda sette yaşanan eğlenceli anlarla da gündeme geliyor.
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Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 102. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.