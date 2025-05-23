Medcezir dizisinin çekildiği villa satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkayanın başrollerinde yer aldığı 'Medcezir' dizisinin hayranlarının unutamadığı sahnelere ev sahipliği yapan lüks villa satışa çıktı.Tuzla'daki 9 odalı ve özel yüzme havuzlu lüks villa için istenen rakam dudak uçuklattı.
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2013-2015 yılları arasında yayınlanan Medcezir dizisi yediden yetmişe büyük bir kitlenin ilgiyle takip ettiği yapımların ilk sıralarında yer almıştı.
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The O.C dizisinden uyarlanan Medcezir dizisinin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya yer alıyordu.
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Dizi sadece konusu ve oyuncu kadrosu ile değil dizinin çekildiği lüks villalar da oldukça beğenilmişti. Tekrar bölümlerinin bile reyting rekorları kıran fenomen dizinin çekildiği malikane ziyaretçi akınına uğruyordu.
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'Medcezir' dizisinin hayranlarının unutamadığı sahnelere ev sahipliği yapan malikane, Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Mira ile Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Yaman karakterinin buluşma noktasıydı.