Uzak Şehir oyuncuları en sevdikleri Mardin yemeklerini açıkladı
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir gündem olmaya devam ediyor. Çekimleri Mardin Midyat’ta devam eden dizi, Mardin’in eşsiz mutfağını da sahnelerine taşıyor. Dizinin başrol oyuncuları, Mardin yemekleri hakkındaki düşüncelerini paylaştılar.
Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı , başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı ‘Uzak Şehir’ her Pazartesi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Dizinin mutfak sahneleri de izleyicinin gözünden kaçmıyor. Uzak Şehir ekibinin titizlikle hazırladığı sofralar, sosyal medyada çok konuşuluyor.
Milliyet gazetesi yazarı Zeynep Kakınç, Uzak Şehir mutfağını ziyaret ederek oyuncularla Mardin yemekleriyle ilgili sohbet etti. Ozan Akbaba’dan (Cihan), Mardin’e daha önce de gelmiş, kavurma favorisi. Akbaba, “Mardin yemeklerini seviyorum ama en sevdiğim kavurma. Keyfini çıkarıyorum” diyor.
Sinem Ünsal (Alya), et ve hamur işi tüketmiyor ama Süryani çöreğine hayır diyemiyor. “Sebze restoranı yok ama Süryani çöreğiyle gönlümü alıyorlar,” diyor gülerek.