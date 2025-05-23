Uzak Şehir oyuncuları en sevdikleri Mardin yemeklerini açıkladı

Milliyet gazetesi yazarı Zeynep Kakınç, Uzak Şehir mutfağını ziyaret ederek oyuncularla Mardin yemekleriyle ilgili sohbet etti. Ozan Akbaba’dan (Cihan), Mardin’e daha önce de gelmiş, kavurma favorisi. Akbaba, “Mardin yemeklerini seviyorum ama en sevdiğim kavurma. Keyfini çıkarıyorum” diyor.