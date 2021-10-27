Buğra İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BUĞRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Buğra

Buğra Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlük ve Kişi Adları Sözlüğü'nde Buğra'nın anlamları şu şekilde yer alır: Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.



BUĞRA İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli Buğra ismi, erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu anlamına da gelir. Ayrıca Harizm hükümdarlarından birinin de lakabıdır. Karahanlıların ilk Müslüman Hakanı'nın adı da Satuk Buğra Han'dır. TDV ansiklopedisinde ismin anlamı şu ifadelerle yer almaktadır: "...Adı kaynaklarda Satuk, Satık, Şebk ve Çanak olarak geçmekte, bugünkü Uygur Türkçesi’nde Sutuk veya Satuk şeklinde kullanılmaktadır. “Deve aygırı” anlamına gelen Buğra unvanının VIII. yüzyılın ilk yarısından itibaren Kâşgar’ın batısında Fergana ve çevresindeki Göktürkler’in vârisleri tarafından kullanıldığı bilinmektedir"

BUĞRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Buğra ismi sıkılığı, arkadaşlığı ve çekiciliği çağrıştırır. Babacan ve şefkat dolu bir kişiliğe sahiptir. Yüksek motivasyonlu, iradeli ve öncü özelliklere sahiptir, ancak aynı zamanda pratik, üretken ve çok güvenilirdir. Bir yandan hırslı, sadık, pratik ve disiplinli; diğer yandan eleştirel, şüpheli, karamsar ve talepkardır. İş hayatında hedefe yönelmek için kendisini çalışmaya adar. Her zaman bulunduğu noktanın daha ilerisine ulaşmayı hedefler.

BUĞRA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Buğra Gülsoy, Buğra Özmüldür, Buğra Uğur

BUĞRA ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Baybora, Bora, Burak, Tuğra, Tura, Tuğrul (B ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA BUĞRA İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Buğra, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Müslümanlar tarafından kullanılan isimlerden biridir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: Bu harfle başlayan isimler, kolayca aşık olabilen ve başkalarının hayatlarına fazla müdahale edebilen kişilerdir.

U: İsmin ilk hecesinde yer alan “U” harfi, refah ve istikrarı işaret eder. Bu kişiler etraflarında bulunan eşyaların ve malların şık olmasını lüks olmasını arzular.

Ğ: Bu harfe sahip olan kişiler, empati duyguları çok güçlü olan kişilerdir. Akıllarından ziyade kalplerini dinlemeyi tercih ederler.

R: Bu harfe sahip olan kişiler, yumuşak başlı ve güzel huyludur. Çok ince düşünceli olmaları sebebiyle zaman zaman duygusallıklarına yenik düşebilirler.

A: “A” harfi numerolojide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Buğra İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Üretim, Güvenlik Güçleri Hizmeti, Enerji Sektörü veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Sevgiyle yüzleştiğinde, 4 daha açık ve rahat olur, gerçek renklerini özgürce gösterebilir. Bu isimdekiler, kibar ve hassas biri ve ideal olarak kendilerine çok benzeyen biriyle gurur duyabilecekleri bir romantizm kurma konusunda büyük bir iradeye sahiptiler. 4 numaralar, huzurunda gerçekten kendileri olabilecekleri birini bulduklarında bir tür uyanıştan geçerler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “B” ile başlayan kişiler, sıcakkanlı, arkadaş canlısı, anlayışlı kişilerdir. Birlikte çalışmaktan keyif alır ve huzursuzluklardan kaçınır. İsminin son harfi “A” olan kişiler, inandıkları değerlerin ve aldıkları kararların sonuna kadar arkasında duran, inatçı, kararlı kişilerdir.

BUĞRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renkle parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 7, 19, 23 ve 33'tür.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.