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Uzak Şehir dizisinin sezon finalinden 3. fragman: “Sen benim yanımda ol, ben dünyayı karşıma alırım!”
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in sezon finali bu akşam yayınlanacak. Dizinin sezon finalinden 3. fragman da yayınlandı. Tansiyonun yükseleceği bölüme Cihanın Alya'ya söylediği “Sen benim yanımda ol, ben dünyayı karşıma alırım Alya! Yapma gitme!” sözleri damga vuruyor.
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Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yayınlandığı günden bu yana hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
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Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba gibi oyuncuların yer aldığı Uzak Şehir'in sezon finali bu akşam yayınlanacak. Diziden 3. fragman da izleyici ile buluştu.
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Mutlu sona adım adım yaklaşan Şahin ve Nare'yi hangi sürpriz bekliyor?
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Yeni fragmanda Mine, Boran'ın babasının Ecmel olduğunu ve Cihan Deniz'in de Ecmel'in torunu olduğunu Sadakat'e anlatır. Mine "Alya Bu konaktan gidecek" der.