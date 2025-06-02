Miss World 2025'i kazanan isim belli oldu! İdil Bilgen dereceye giremedi

72. Miss World güzellik yarışması, Hindistan'ın Haydarabad kentinde düzenlendi. Görkemli törende dünyanın dört bir yanından gelen güzeller, tacın sahibi olmak için sahneye çıktı.

Miss World Güzellik Yarışması’nın kazananı Tayland’ı temsil eden Opal Suchata Chuangsri oldu. 21 yaşındaki güzel, Miss World tacını kazanarak Tayland’ın bu alandaki ilk birincisi olarak tarihe geçti. Yarışmayı kazanan Chuangsri'nin tacını geçen yılın kazananı Çekyalı Krystyna Pyszková taktı.

İkinci Etiyopya'dan Hasset Dereje Admassu olurken; üçüncü ise Polonya'yı temsil eden Maja Klajda oldu.

Türkiye’yi yarışmada temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen ise çeyrek finale yükselerek “En İyi 40” arasına girmeyi başardı ancak dereceye giremedi.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ KİMDİR?

20 Eylül 2003 doğumlu olan Opal, Tayland'ın Phuket şehrinde otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimine Bangkok'taki Triam Udom Suksa Okulu'nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaştı.

Şu anda Thammasat Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Tayca, İngilizce ve Çince olmak üzere üç dili akıcı şekilde konuşabiliyor. Opal Suchata Chuangsri, Miss Universe 2024'te üçüncü olmuştu.