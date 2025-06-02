Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz evlendi

'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Havuç'u Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz ile dünyaevine girdi. Survivor ekibinden de birçok kişinin katıldığı düğünde, çiftin mutlu halleri beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz evlendi - Resim : 1

Yıllar önce yayınlanmasına rağmen hâlâ ilgiyle izlenen “Çocuklar Duymasın” dizisiyle ünlenen Furkan Kızılay sevgilisi Yılmaz'a Paris'te evlenme teklifi etmiş, söz konusu görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.  

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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz evlendi - Resim : 2

Furkan Kızılay,  uzun soluklu ilişkilerini resmiyete taşıyarak 5 yıllık sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlendi.

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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz evlendi - Resim : 3

19 Mayıs'ta nişanlandığı Tutku Yılmaz ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun mutluluğu gözlerine yansıdı.

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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz evlendi - Resim : 4

Düğünden karelerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çifte tebrik mesajları yağdı. 