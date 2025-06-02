Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz evlendi
'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Havuç'u Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz ile dünyaevine girdi. Survivor ekibinden de birçok kişinin katıldığı düğünde, çiftin mutlu halleri beğeni topladı.
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Yıllar önce yayınlanmasına rağmen hâlâ ilgiyle izlenen “Çocuklar Duymasın” dizisiyle ünlenen Furkan Kızılay sevgilisi Yılmaz'a Paris'te evlenme teklifi etmiş, söz konusu görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.
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Furkan Kızılay, uzun soluklu ilişkilerini resmiyete taşıyarak 5 yıllık sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlendi.
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19 Mayıs'ta nişanlandığı Tutku Yılmaz ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun mutluluğu gözlerine yansıdı.
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Düğünden karelerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çifte tebrik mesajları yağdı.