Çocuklar ve cinsellik!

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Uzmanlar, çocukların cinselliği 2.5-6 yaş arasında keşfettiklerini söylüyor

Yazı: Filiz Şeref/Bebeğimle Elele



İkisini aynı cümlede düşünmek zor, haklısınız! Daha küçücük bir çocuk, cinsellikten ne anlar? Ancak uzmanlar, çocukların cinselliği 2.5-6 yaş arasında keşfettiklerini söylüyor. Bu bilgi ışığında, bazı şeyleri görmezden gelmek yerine, konuyla ilgili bilgi sahibi olmak son derece önemli gibi görünüyor. Bir annenin, çocuğuyla konuşmakta en çok zorlandığı konulardan biridir cinsellik! Çocuklar tarafından keşfi de hiç geç olmuyor zaten; henüz 3-4 yaşlarındayken,cinselliğe dair sorular başlıyor: “Anneee, neden benim pipim yok?” Gelin de yanıtlayın şimdi. Ya da küçük kızınız cinsel organıyla oynuyor diyelim; ne yapacak, ona nasıl yaklaşacaksınız? Uzmanlara sorduğumuzda gördük ki, pek çok annenin karşılaştığı bu sorular ve sorunlar, aslında son derece normal şeyler. Onların bu tavırlarını ve yaptıklarını, büyüklerinkiyle bir düşünmeyin sakın. Uygun bir dille, yaşına uygun şekilde onunla konuşun, yeter!

Her şey merakla başlıyor

Çocuklarda cinsel duyular, ilk olarak bebeğin annenin memesini emmesi sırasında ve altı temizlenirken, cinsel bölgeye yapılan dokunuşlarla duyulan hazla başlıyor. Cinsel gelişim dönemi ise, 2.5-6 yaş arasında gerçekleşiyor. Peki, bu gelişim esnasında neler yaşanıyor?

• Çocuklar öncelikle ‘merak’ ediyor ve kimliklerini sorgulamaya başlıyor. Örneğin; kızlar neden pipisinin olmadığını merak ederken, erkekler annelerine, “Aç bakayım, senin de pipin benim gibi mi?” ya da “Senin neden pipin yok?” şeklinde sorular sorabiliyor.

• Çocuklar kendilerini yavaş yavaş keşfetmeye başlarken,aynı zamanda birbirlerinin cinsel organlarını da merak ediyor. Cinsellik ile ilgili düşünsel süreç de, bu dönemde oluşuyor.

• Aynı süreçte, anne-babaya ilgi oluşmaya başlıyor. Kız çocuklar babalarına hayranlıkla yaklaşırken, en büyük rakip olarak anneyi görüyor ve erkek çocuk tam aksine anneye yakınlaşıp, babayı alt etme içgüdüsü ile üstünlük kurmaya çalışıyor (ödipal dönem).

• Cinselliğin en açık ve rahat yaşandığı dönem, üç yaş sonrası. Bu dönem, cinsel kimliğin oturduğu, ‘ben erkeğim’, ‘ben kızım’ duygusunun da oluşmaya başladığı dönem. Çocuklar, karşı cinsle farklılıklarını anlamaya başlıyor. Bu farklılıklar, aile tarafından da mümkün olduğunca sık vurgulanıyor zaten. ‘Erkekler ağlamaz’, ‘Kızlar böyle oturmaz’ gibi davranış modelleri çocuklara benimsetilmeye çalışılıyor. Bu sayede çocuğun sahip olduğu toplumsal kimliğin altı da çizilmiş oluyor.

• İlkokul çağındaki kız ve erkek çocuklar genellikle, karşı cinsi kendilerine rakip olarak görüyor. Ancak daha küçük çocuklar, yaşıtı olan karşı cinse düşmanca bir tavır sergilemiyor. Kadınlarla erkekler evlenebildiğine, öpüşebildiğine göre, kendilerinin de karşı cinsle bunları yapabileceklerini düşünüyorlar. Aslına bakarsanız, tüm bu davranışlar, daha çok bir kimlik edinmenin gereği olan eylemler. Bu nedenle, başlangıç ve bitiş dönemleri de, her çocukta farklılık gösterebiliyor.

