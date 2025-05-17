18 Mayıs 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
18 Mayıs 2025 pazar günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 18 Mayıs 2025 günlük burç yorumlarını Elele astroloji sizler için kaleme aldı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
Yağmur Topçu
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18 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 18 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; Bu pazar, bir şeyler yapma isteğini görmezden gelemeyeceğiniz duygusal bir baskıyla birleştiriyor. Dürtüyle her şey yolunda ve güzel ancak aşırıya kaçmamaya dikkat edin.
BOĞA BURCU - 18 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; Bu pazar ayaklarınızın altında sağlam bir zemin olacak. Eğer işleri fanteziden değil, somuttan yaparsanız gökyüzü size destek olur.
İKİZLER BURCU - 18 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; Zihniniz yarışıyor ancak beden sizden durmanızı istiyor. Bugün aşırı uyarılmadan uzaklaşma ihtiyacı hissedebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 18 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; Bugün kendinizi koruma ihtiyacıyla hareket ediyorsunuz. Kendinize iyi bakmanız sorun değil ancak duvarlar örmeyin. Sindirim rahatsızlığı veya kontraktürler hissedebilirsiniz. Aile veya iş gerginliklerini emiyorsunuz.
ASLAN BURCU - 18 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Bu pazar sıkıcı gelebilir. İlerlemek istiyorsunuz ama bir şey veya biri sizi yavaşlatıyor. Öfkelenmek yerine, dinleyin.
BAŞAK BURCU - 18 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; pazar önceki günlere göre daha istikrarlı ancak bu her şeyin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Ertelemeyi bırakırsanız bugün önemli adımlar atabilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 18 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUM
Sevgili Terazi; Bu pazar nereye koyacağınızı bilmediğiniz duygular karışıyor. Uyuşmayan şeyler var ve bu sizi itiraf ettiğinizden daha fazla rahatsız ediyor.
AKREP BURCU - 18 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Oğlak burcundaki Ay size yapı verir ancak aynı zamanda sizi daha az rahat duygularınızla yüzleştirir. Bugün her şeyin yolunda olduğunu iddia etmek daha kolay ancak ihtiyacınız olan bu değil.
YAY BURCU - 18 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; Bugün Ay sizden olgunluk talep ediyor. Kötü bir durumda olduğunuz için değil, şimdi değişiklik yapmazsanız, daha sonra bir krizden dolayı yapacağınız için.
OĞLAK BURCU - 18 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; Burcunuzdaki Ay size güç veriyor ancak aynı zamanda sizi aşağı çekiyor. Bugün başkalarını desteklemeniz gerekiyor ama kendinizi unutmayın. Vücudunuzda katılık veya ağırlık hissedebilirsiniz. Bu sadece fiziksel değil: Payınıza düşenden fazlasını taşıyorsunuz.
KOVA BURCU- 18 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; Bu pazar istediğiniz kadar aydınlık olmayacak. İçsel olarak işlediğiniz şeyler var ve bunlara nasıl isim vereceğinizi her zaman bilmiyorsunuz.
BALIK BURCU - 18 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; Bugün, görmezden geldiğiniz bir şeyi fark edebilirsiniz. Bu acı çekmek değil, düzene koymaktır. Daha sezgiselsiniz ancak aynı zamanda daha hassassınız. Sinir sisteminize dinlenerek, müzik dinleyerek veya sessizce okuyarak bakın.