Çocuklara kitap okumanın faydaları nelerdir? Kitap okumanız için 6 neden

Çocuklara kitap okumak sadece bir eğlence ya da spontane bir aktivite değildir. Çocuğunuzun gelişimi için birçok faydası vardır. Ebeveynlerin çoğu küçükken çocuklarına kitap okurken, pek çoğu büyüdükçe bu uygulamayı sürdürmenin neden gerekli olduğunun farkında değil.

ÇOCUKLARA KİTAP OKUMANIZ İÇİN 6 NEDEN

Dil becerilerini geliştirmek

Bir bebek ne söylemeye çalıştığınızı tam olarak anlamasa da, sözcüklere dönüşen sesleri yavaş yavaş algılar ve bu da onların sözcük dağarcığını geliştirmesine yardımcı olur. Ayrıca, onlara ne kadar çok okursanız, basitten karmaşığa cümle yapılarını o kadar çok anlarlar ve onlara nasıl iletişim kuracaklarını resmi olarak öğretmeye çalıştığınızda bunalmazlar.

Tabii ki, çocuğunuza karşı sabırlı olmak çok önemlidir, çünkü bu dil becerilerini her zaman hemen edinemeyebilirler.

Bilişsel gelişimi destekler

Çocuğunuz büyüdükçe, okumak sadece sesler anlamına gelmez; kelimeleri ve cümleleri temsil etmeye başlayacaktır. Bu, çocuğunuzun bilişsel gelişiminin gerçekleşmeye başladığı zamandır.

Çocuğunuza ne kadar çok kitap okursanız, hayal gücünü kullanmaya ve yaratıcı düşünmeye o kadar alışacaktır. Okuma ayrıca konsantrasyonlarını, hafızalarını ve bilişsel yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Bunun dışında, onlara ne kadar çok kitap okursanız, çocuğunuzda okuma sevgisi gelişecek ve bu da bilişsel gelişimi daha da artıracaktır.

Eğitim başarısını geliştirir

Çocuğunuza tutarlı bir şekilde kitap okumak, onları eğitim başarısı için hazırlamaya yardımcı olur. Bunun nedeni, öğrenmenin bir angarya değil, hayatlarının bir parçası haline gelmesidir. Bilgi meraklarını okuyarak geliştirebilirseniz, okumaya başladıklarında kendi kendilerine öğrenmeye başlayacaklardır.

Evde ne kadar çok okursanız okula o kadar hazır olurlar çünkü okuduklarını anlama becerileri akademik performansta büyük bir rol oynar.

Sosyal ve duygusal becerileri öğretir

Çocuklar hayvanlar, bitkiler, diğer insanlar ve kültürler hakkında bilgi edinebilirler. İyi bir hayal gücü geliştirdiklerinde, senaryolar oynayabilir veya başkalarıyla nasıl iletişim kuracaklarını öğrenebilirler. Onlara duygusal becerilerle ilgili kitaplar okursanız, onları nasıl geliştireceklerini ve belirli şekillerde hissettiklerinde ne yapacaklarını da öğreneceklerdir.

Bunun dışında çocuğunuza kitap okumak, duygularını ifade etmek için kullanabilecekleri iyi bir kelime dağarcığı geliştirmelerine yardımcı olur. Ama en önemlisi, çocuğunuz duygularını nasıl tanımlayacağını ve belirli bir şekilde hissettiğinde ne yapacağını öğrenecektir.

Çocuğunuzla bağınız kuvvetlenir

Bir çocuğun gözünde aşk aile ile geçirilen 'ZAMAN' olarak yazılır, bu da okumanın onlar için bir bağlanma ve bağlılık biçimi olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, onlara tutarlı bir şekilde isteyerek okursanız, bunu bir tür bağ olarak algılayacaklardır.

Küçük çocuklara kitap okurken, dikkatini size vermediği zaman sabırlı olun. Çocuk büyüdükçe, resimlerin nasıl kelimelere, cümlelere ve hikayelere dönüştüğünü merak edeceklerdir. Yapabileceğiniz başka bir şey de çocuğunuzun etrafını kitaplarla sarmak ve kitapları korkması gereken bir şey olarak değil, oyuncak ve oyuncak olarak tanımlamasına izin vermektir.

Ayrıca yaşlarına bağlı olarak onlar için doğru kitapları satın almakta fayda var. Bir kitap yaşına ne kadar uygunsa, çocuğun ilgisini çekme olasılığı o kadar yüksektir.

Okuma sevgisi oluşturur

Okuma sadece gerekli bir beceri değildir; aynı zamanda bir kez uygulandığında çocuğun büyüme ve başarı şansını artırmaya yardımcı olabilecek bir alışkanlıktır. Bunun nedeni, bir çocuğun okumayı sevdiğinde öğrenmeyi de sevecek olmasıdır. Bu nedenle, onlara doğru kitapları sağlamak, yeni bir beceri, ilgi ve bilgi edinme şanslarını artırabilir.

Onları çıkarları doğrultusunda desteklemek de önemlidir. Örneğin, dinozorları ilginç bulurlarsa, onlara dinozorlar hakkında bir kitap verin ve çevrelerindeki bilimi keşfetmelerine izin verin.