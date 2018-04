Çocukların sık sık hasta olmasının sorumlusu zayıf bağışıklık sistemi olabilir. Peki, bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılabileceğini biliyor musunuz?

Hastalıklara karşı vücudu koruyan bağışıklık sisteminin sağlam olmaması, özellikle çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Normal doğum, anne sütü ile beslenme, ek besinlere zamanında başlanması, aşıların doğru yapılması ve çocuğun aşırı korumacı bir yaklaşımdan uzak büyütülmesi ile sağlam bir bağışıklığın temelleri atılmış oluyor. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Memnune Aladağ, çocukların bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmek için anne babalara önemli tavsiyelerde bulundu.

Anne sütü çocuğun ilk koruma kalkanı

Doğum öncesinde anne karnındaki bebeğe hastalıklardan koruyucu antikorlar geçer. Anne sütü, antikorlar ve bağışıklık destekleyici maddeler açısından çok zengindir. Özellikle “kolostrum” adı verilen ilk süt, bol miktarda bağışıklığı destekleyici madde içerir. Bebeğe doğar doğmaz verildiğinde ve anne sütünün devamı sağlandığında sağlam bir bağışıklık sisteminin temelleri atılmış olur. Bebeğin doğumdan sonra ilk yarım saat içinde emzirilmesi, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi, ek besinlere geçişin zamanında yapılması, dengeli beslenilmesi, anne sütü ile beslemeye 2 yaşına kadar devam edilmesi güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşması açısından önemlidir. Bunun yanı sıra aşıların zamanında ve tam olarak uygulanması bağışıklık sistemini daha güçlü kılar.

Bu önlemlerle çocuklarınızı hastalıktan koruyun

- Çocuklar için yaşlarına uygun kaloriyi sağlayan ve 5-6 öğünden oluşan dengeli beslenme programı uygulanması bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiler. Çocuğun beslenmesinde karbonhidrat, protein, yağlar, vitamin, mineral ve eser elementlerin hepsi dengeli bir şekilde yer almalı.

- Sebze ve meyveler, içerdikleri vitaminler yoluyla bağışıklık sistemi güçlendirir. Bunların mevsiminde ve çoğunlukla çiğ olarak tüketilmesi gerekli. Soğan ve sarımsağın bağışıklığı güçlendirici ve antimikrobiyal etkilerinin olduğu bilinmektedir. Sarı ve koyu yeşil yapraklı sebze ve meyveler A vitamini açısından, turunçgiller ise C vitamininden zengindir. Özellikle soğuk havalarda günde 2 mandalina ya da bir portakal ile günlük C vitamini ihtiyacı karşılanır ve bu meyveler mutlaka tüketilmelidir. E vitamini kuruyemiş, zeytin, zeytinyağı ve bazı yeşil sebzelerde bulunur. D vitamini de savunma için gereklidir, güneş yüzünü gösterdiğinde çocukların güneşte oynamaları sağlanmalıdır.

- Selenyum karides, mantar, dana ve kuzu ciğeri, somon ve ton balığında bulunur. Önemli bir antioksidan ve eser element olan selenyumun düzeni alımına özen gösterilmeli.

- Demir eksikliği, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen bir problem. Demir; kırmızı et, yumurta, pekmez, kuru üzüm, bakliyat ve bazı yeşil sebzelerde bulunur. Hayvansal gıdalardan demir emilimi daha fazla olduğundan kırmızı et haftada en az bir kez tüketilmeli.

- Yoğurt, ayran, kefir gibi mayalı ürünler içerdikleri probiyotikler ile çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu ürünler çocukların günlük beslenme programlarında mutlaka yer almalı.

- Çocukların dengeli ve yeterli beslenmesi, bağışıklık sistemini destekleyici olarak üretilen ilaçlardan çok daha önemlidir. Bu ilaçların yan etkileri, etkin miktarları henüz tam olarak bilinmemektedir.