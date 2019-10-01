Anne ve babaların çocuklarını daha iyi anlamaya ve onlara en doğru şekilde yaklaşmaya ihtiyaçları var. Bu noktada çocuk yetiştirme kitapları en büyük yardımcıları. Bu amaçla onlara destek verecek tavsiye kitaplar listemizi hazırladık, bunu yaparken uzmanların ve Pedagoji Derneği’nin önerilerini dikkate aldık.

İnsan yetiştirmek hiç kolay değil. Çocuk ve genç yetiştirmek, bazı şeyleri yolda öğrenmek demek ama bazı temel bilgilerle yola çıkmak da çok önemli. Aksi halde kritik konular için çok geç olabilir. Bu zorlu yolda ebeveynlere rehberlik edecek çok sayıda kitap var. Çocukları ve kendimizi anlamak için biraz yardım almanın hiçbir sakıncası yok. Pedagoji Derneği’nin de önerileri arasında yer alan Jasmin Lee Cori’nin “Anne”nin Duygusal Yokluğu, Aletha Solder’ın Çocuğunuza Kulak Verin, Naomi Aldort’un Çocuğunuzla Birlikte Büyümek adlı kitapların kütüphanenizde bulunduğunu varsayarak, diğer kitaplara biraz daha yakından bakmak istedik.







Başlangıç Aşaması

Tracy Hogg, Aile Sorunlarına Mucize Çözümler ve Yeni Annelere Mucize Çözümler kitaplarıyla tanınıyor. Anne babalara destek olmak için yazmış bu önemli kitaplar, pek çok ailenin kritik zamanlarında ne yapmaları gerektiği konusunda ilham veriyor. Özellikle başlangıç aşamasında bu kitaplara göz atmak, tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olmak için oldukça faydalı olabilir.







Uykunun Önemi

Doktor Harvey Karp bir uyku uzmanı. Çocukların en büyük sorunu olan uyku ile ilgili yaptığı araştırmalarla bugüne kadar sayısız ebeveynin hayatını kolaylaştırdı. Mahallenin En Mutlu Bebeğinin Uyku Kitabı ile beraber bir uyku DVD’si de sizin oluyor. Doktor Karp’a göre 5 yaşın altında her çocuğun içinde bir kapama düğmesi var. Yapılması gereken, çocuğun sakinleşme refleksini ortaya çıkarmak.







Modern Ebeveynin Başucu Kitabı

Bütün Beyinli Çocuk ebeveynler için bir başucu kitabı olmaya aday. Nöropsikiyatr Daniel J. Siegel ve Tina Payne Bryson, çocuklarının beyinleriyle ilgili temel bilgiler edinmemiz gerektiğinin altını çiziyor. Çocukların güçlü ve dirençli bir beyin geliştirilmesine yardımcı olabiliriz. Beynimiz bizim kim olduğumuza ve ne yaptığımıza önemli ölçüde şekil veriyor. Beyin ayrıca ebeveynlerin sunduğu deneyimlerle şekil buluyor. Bu deneyimlerin çocukların beyninde ne tür değişiklikler yaptığının bilincinde olmak isteyen herkesin ilgisini çekecek bir kitap.







Sınır Koymakta Zorlananlara

Çocuklara beslediğimiz derin sevgi, sınır koymamızı engelliyor olabilir. Çocukların, sınırlara sandığınız tepkileri vermediğini, hatta bu sınırı talep ettiklerini okuduğunuzda şaşıracaksınız. Çocuğunuza Sınır Koyma iki kitaptan oluşan ve uzmanlar tarafından önerilen bir çalışma. Roberth J. Mackenzie’nin bu önemli çalışması, pratik uygulamalarıyla dikkat çeken önemli bir rehber niteliğinde.







Onu Ödülle Cezalandırmayın!

Ödülle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar var. Ödül, motivasyonu düşüren, yaratıcılığı olumsuz etkileyen, sevgiyle ilgili soru işaretlerine yola açan bir şeye nasıl dönüşebilir? Ödülle büyüyen çocukları bekleyen tehlikeler neler? Mutlu çocuk yetiştirmek konusunda güveneceğiniz bir kaynak arıyorsanız, Dr. Özgür Bolat’ın Beni Ödülle Cezalandırma adlı çalışması size oldukça faydalı olacaktır. Bu çalışmanın bilimsel araştırma sonuçlarıyla şekillendiğini ayrıca hatırlatalım.







Mükemmellik Çabasının Kendisi Kusurlu

Bebeklerle kurulacak ilk diyalogdan disiplinin sınırlarına, ikinci dil öğretiminden zihinsel gelişim için ebeveyn olarak yapmamız gerekenlere kadar pek çok kritik konuya açıklama getiren bir kitap var. Mükemmelliğe ulaşma çabası kusurlu bir davranış. Özellikle ebeveynlerin bu davranışı çocuklar için son derece zarar verici. Prof. Dr. Selçuk Şirin’in Yetişkin Çocuklar: Bebeklikten Ergenliğe Çocuk Yetiştirme Kılavuzu adlı kitabı bu önemli konu üzerinde duruyor. Günlük sorunlar karşısında oluşan sorulara net cevaplar veriyor ve uygulanabilir çözümler öneriyor.



