Çağla Şıkel'den şaşırtan itiraf: "Çok şiddet gördüm"

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, konuk olduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programında geçmişte yaşadığı sözel şiddeti ilk kez dile getirdi. Şıkel; "Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim. Herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli" dedi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Çağla Şıkel'den şaşırtan itiraf: "Çok şiddet gördüm" - Resim : 1

1997’de Türkiye Güzeli seçilerek adını ilk kez duyuran Çağla Şıkel sonrasında podyumların aranan yüzü, ekranların sevilen sunucusu haline geldi. 

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Çağla Şıkel'den şaşırtan itiraf: "Çok şiddet gördüm" - Resim : 2

'Her Şey Dahil', 'Bugün Ne Giysem' ve 'Çağla ile Yeni Bir Gün' gibi programların sunuculuğunu üstlenen 2 çocuk annesi Şıkel'den yeni bir itiraf geldi. 

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Çağla Şıkel'den şaşırtan itiraf: "Çok şiddet gördüm" - Resim : 3

Çağla Şıkel, Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın hazırlayıp sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk oldu.

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Çağla Şıkel'den şaşırtan itiraf: "Çok şiddet gördüm" - Resim : 4

Şıkel, programda; "Çok şiddet gördüm. Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim. Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz. Kendimizi sorguladığımız anlar oluyor; gerçekten öyle miyim, gerçekten kötü biri miyim diye. Biraz farkında olmak, herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli diye düşünüyorum. O dönemlere bakıyorum, şimdi bana hiç şiddet gibi gelmiyor. Çünkü incinmiyorum" ifadelerini kullandı.