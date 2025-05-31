Çağla Şıkel'den şaşırtan itiraf: "Çok şiddet gördüm"
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, konuk olduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programında geçmişte yaşadığı sözel şiddeti ilk kez dile getirdi. Şıkel; "Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim. Herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli" dedi.
1997’de Türkiye Güzeli seçilerek adını ilk kez duyuran Çağla Şıkel sonrasında podyumların aranan yüzü, ekranların sevilen sunucusu haline geldi.
'Her Şey Dahil', 'Bugün Ne Giysem' ve 'Çağla ile Yeni Bir Gün' gibi programların sunuculuğunu üstlenen 2 çocuk annesi Şıkel'den yeni bir itiraf geldi.
Çağla Şıkel, Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın hazırlayıp sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk oldu.
Şıkel, programda; "Çok şiddet gördüm. Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim. Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz. Kendimizi sorguladığımız anlar oluyor; gerçekten öyle miyim, gerçekten kötü biri miyim diye. Biraz farkında olmak, herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli diye düşünüyorum. O dönemlere bakıyorum, şimdi bana hiç şiddet gibi gelmiyor. Çünkü incinmiyorum" ifadelerini kullandı.