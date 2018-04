‘Evde bülbül gibi, dışarıda kuzu’ dediğimiz çocuklar bazen bizim sandığımız gibi utangaçlıktan değil, Selektif Mutizm nedeniyle konuşmuyor. Bu sorun çok fazla bilinmediği için çoğu çocuk bu sorunla tek başına baş etmek zorunda kalıyor.

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı



Birçok ailenin farkında olmadığı, çocukları evde konuşurken okulda sustuğu için ‘utangaç’ diye yorumlanan çocukların gerekçesi her zaman utangaçlık olmuyor. Selektif Mutizm, yani Seçici Konuşmazlık (SK) yeterince bilinmediği için ileride çocuğun okuldaki başarısından sosyal hayatına kadar birçok alanı etkileyebiliyor. Bu çocukların en önemli sorunu ise aile içinde ya da sosyal çevrede her çocuk gibi normal bir şekilde konuşurken okulda ya da başka bir ortamda konuşmayı reddediyor olmaları. Konuyla ilgili araştırma yapmaya başladığımda ben de internette ya da yazılı basında çok fazla bilgi bulunmadığını fark ettim. Bu sorunu yaşayan tanıdığım bir aile olmasa belki siz de bu satırları okumuyor olacaktınız. Araştırmalar sonucu ulaştığım Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde konuyla ilgili birçok araştırma yapmaya devam eden öğretim görevlisi Uzman Serhat Semercioğlu şimdilerde bu sorunla ilgili bir terapi merkezi açmaya hazırlanıyor. Ayrıca Selektif Mutizm’e yardımcı ilk Türkçe ölçeği, yani ‘uzmanlara yardımcı testi’ de ekibiyle birlikte geliştirdi. Birçok çocukta görülen ve maalesef sadece kendi ailesi tarafından değil, diğer çocukların aileleri tarafından da ‘dilsiz, ‘çekingen’ ya da ‘asosyal’ diye nitelendirilen bu çocuklar hakkında merak edilenleri Serhat Semercioğlu’na sorduk.



Selektif Mutizm neyi anlatıyor?

Selektif Mutizm (SM), Latince ‘Mutus’ yani sessizlik anlamında kullanılan ‘Mutizm’ kelimesinden türetilmiş. ‘Selektif’ kelimesi ise ‘seçme’ anlamında kullanılıyor. Selektif Mutizm (SM), konuşabilme yeteneğine sahip olduğu halde kendisinin belirlediği durumlarda sürekli olarak sessiz duran çocuklar şeklinde tanımlanıyor. Diğer bir ifadeyle bu çocuklar evde ve tanıdıkları insanlarla konuşabilirken, okul, mağaza ve çok sayıda tanıdık insanın olmadığı ortamlarda sürekli olarak sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Bu rahatsızlık kronik sosyal kaygı ile doğrudan ilişkili olsa da arada kesin çizgilerle ayrılan farklar bulunuyor. Fakat utangaçlık, dikkat çekme ya da küstahlık davranışlarının bir sonucu değil. Bu soruna sahip çocuklar konuşabilme yeteneğine sahipler. Ancak belirli ortamlarda konuştuklarında tutukluk gösterebiliyorlar.



Bu rahatsızlığın belirtileri neler?

Tanı için öncelikle Selektif Mutizmli çocukların başka durumlarda konuşuyor olmasına karşın, konuşmasının beklendiği özgül toplumsal durumlarda, örneğin okulda sürekli bir biçimde konuşamıyor olması, süresinin en az bir ay olması, konuşamıyor olma durumunun söz konusu toplumda konuşulan dili bilmeme ile ilişkili olmaması ve son olarak sadece otizmin, şizofreninin ya da psikozla giden başka bir bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamış olması gerekiyor. Tüm bu tanı kriterlerinin yanında yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan ve birçok ülkece kabul gören ICD-10 tanısı da aynı belirtileri kabul ediyor.



Hangi yaş aralığında daha çok görülüyor?

Genelde ilk defa seçici konuşmama 2-6 yaşları arasında kendini göstermeye başlıyor ancak tam anlamıyla tanı konulması için çocukların en az 4-6 yaşlarına gelmesi daha net sonuçları getiriyor. Çünkü çocukların yaş özellikleri bakımından 2-4 yaşları arasında utanma duygusundan kaynaklı konuşmadan kaçınma sıklıkla görülen bir durum. Bunun ayrımının yapılması da oldukça önemli. Kreşlerde, anaokullarında ya da ilkokulda çocukların seçici konuşmama rahatsızlığına sahip olup olmadıkları uzmanlar tarafından net bir şekilde tespit edilebiliyor. Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı’nın son yaptığı araştırmada rahatsızlığın görülme sıklığı nispeten düşük olsa da giderek yaygınlaştığı ortaya konuluyor. Tahmini her bin çocuktan 7’sinde görülebiliyor ve kız çocuklar, erkeklere göre rahatsızlığa daha yatkın oluyor.



Aileler böyle bir durumdan şüphelendiklerinde nasıl bir yol izlemeli?

Ev dışında konuşmayan bir çocuğa “Okula gittiğinde mutlaka konuş!” dediğimizde onunla sadece tek boyutlu bir uygulama yapmaya çalıştığımız için sonuç almak imkansız oluyor. Konuşma bozukluğu olduğuna inandığımız çocuklarımızı karşımıza alıp, onların birden konuşmasını beklemek yapılabilecek en büyük yanlışlardan.Bu noktada aileler öncelikle çocuğu hakkında doğru gözlemler yapmalı. Yapılan bu gözlemlerin de okulda öğretmene/rehberlik servisine veya uzman psikiyatriste doğru bir şekilde iletilmesi, teşhis-tedavi ilişkisinin doğru kurulması için anahtar bir rol oynuyor. Literatür -daha doğrusu internet- çocuklarda görülen konuşma sıkıntılarını maalesef genelde sadece üç ana başlıkta inceliyor; Boğumlanma (Artikülasyon) bozuklukları, kekemelik, geç konuşma ya da hiç konuşamama.

Oysa bunlardan birine sahip olmadığı halde, yerine ve zamanına göre ‘seçerek’ konuşan çocuklarda da konuşma sıkıntısı olabiliyor. O halde, benim ‘konuşma diyeti’ adını verdiğim seçici konuşmama rahatsızlığından şüphelenen ebeveynler mutlaka uzman bir pedagog ya da klinik psikologla zaman kaybetmeden görüşmeli.