Sindirim sistemini etkileyerek çocuklarda ishal ve kusmaya neden olan rotavirüs nasıl tedavi edilir? Korunmak için neler yapılabilir? İşte rotavirüs hakkında merak edilenler...

Tüm dünyada en sık ishal nedeni olan bir virüs olan rotavirüs, sindirim sistemini etkiler ve özellikle çocuklarda enfeksiyona yol açar. Hastalar virüsü kendileri hasta olmadan ve hasta olduktan 10-12 gün sonraya kadar yayabildiğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nermin Tansuğ, “Tedavide amaç kaybedilen sıvı ve vücut tuzlarını yerine koymaktır. Bu nedenle bol su verilmeli, anne sütü alıyorsa emzirilmeye devam edilmelidir. Kusmayı engellemek için az ve sık beslenmelidir. Etken virüs olduğu için antibiyotiklerin etkisi yoktur, kullanılmaz” diyerek rotavirüsün tedavisi ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Rotavirüs nedir?

Genellikle virüs alındıktan 2-3 gün sonra ateş ve kusma ile hastalık başlıyor. Sık sulu ishalle devam ediyor. Kusma ve ateş genellikle ikinci gün içinde azalıyor ishal ise 3-8 gün devam ediyor. Günde 10-20 kez bol sulu dışkılama olabiliyor, dışkı içinde kan görülmüyor. Çok sayıda dışkılayan ve sıvı alımı az olan çocuklarda değişen derecelerde su kaybı bulguları ortaya çıkabiliyor, bu nedenle hastaneye yatış gerekebiliyor. Hatta böbrek tutulumu olabiliyor. Damar yolundan sıvı verilebiliyor. İlk enfeksiyonlar özellikle küçük bebeklerde ağır geçiyor. Pnömoni, menenjit, karaciğer, böbrek tutulumu yapabiliyor. Rotavirüs enfeksiyonu geçiren biri tekrar rotavirüs ile enfekte olduğunda yine hastalanabiliyor. Ancak tekrarlayan enfeksiyon daha hafif seyrediyor.

Anne sütü koruyor

Enfeksiyon ılıman iklimlerde kış aylarında daha çok görülüyor. Özellikle iki yaş altındaki çocukları etkileyen rotavirüs, ilk 3 ayda nadir olarak görülüyor. Virüse karşı anne sütünün koruyucu etkisi bulunuyor. 5 yaş üzeri çocuklarda ise tekrarlayan enfeksiyonlar nedeni ile daha az görülüyor.

Nasıl tanı konuyor?

Tanı dışkı tetkiki ile konuluyor. Tedavide amaç kaybedilen sıvı ve vücut tuzlarını yerine koymak olduğu için bol su içilmesi, çocuk anne sütü alıyorsa emzirilmeye devam edilmesi gerekiyor. Kusmayı engellemek için az ve sık beslenmek önemli. Ateş varsa ateş düşürücü kullanılıyor. İshali durdurucu bir tedavi ise yapılmıyor. Etken virüs olduğu için tedavide antibiyotiklerin etkisi olmadığından antibiyotik kullanılmıyor.

Aşısı ağızdan uygulanıyor

Son yıllarda geliştirilen aşılar enfeksiyon oranlarını, ağır hastalıkları ve hastaneye yatışları azalmakta. Bu aşılar 2,4 ve 6’ncı aylarda ağızdan uygulanıyor. Aşı dışında etkili bir korunma yolu yok. Sabunla el yıkama virüsü öldürmese de enfeksiyonun yayılmasını azaltıcı bir etkisi bulunuyor.