YKS 2022 soruları ve cevapları erişime açıldı

Üniversite adaylarının YKS maratonu bugün tamamlandı... Adaylar YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtlamıştı... Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da bu akşam ÖSYM tarafından erişime açıldı.



ÖSYM, YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI EKRANI

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi...

18 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 19 Haziran 2022 tarihinde saat 19.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

YKS, sorularını ve cevap anahtarlarını görmek için aşağıdaki linkleri tıklayın:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)