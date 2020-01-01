Anne ve bebeğin bağı anne karnında başlar. Doğumdan sonra emzirme sürecinde annenin ve bebeğin arasındaki bağ daha da güçlenir. Anne ve bebek için son derece önemli olan emzirme anları özellikle ilk haftalarda anne açısından can yakıcı bir sıkıntıya dönüşebilir. Emzirmenin başladığı ilk haftalarda annenin meme ucunda emzirmeye bağlı çatlaklar oluşabilir. Bu meme ucu çatlakları yeni doğum yapan ve hassas bir ruh hali içerisinde olan anneleri psikolojik ve bedensel olarak olumsuz yönde etkileyebilir. Emzirme döneminde ilaç kullanmak istemeyen anneler meme ucu çatlaklarına doğal çözüm arayışına girer. Peki meme ucu çatlakları nedir ve meme ucu çatlaklarının oluşma nedenleri ve doğal tedavi yöntemleri nelerdir?
Meme Ucu Çatlağı Nedir?
Meme ucu derisi vücudun en hassas derilerinden biri. Meme başında ve meme çevresi dediğimiz kahverengi pembe alan yani aerolada meydana gelen enine düz çatlaklara verilen isim. Meme ucu çatlaklarının en temel nedeni yanlış pozisyonda emzirme. Memede meydana gelen çatlakların derinleşmesi anne için acılı bir durum. Meme ucu çatlakları zamanla enfekte olabilir. En sık görülen meme ucu enfeksiyonları meme ucu iltihabı (mastit) ve meme ucu mantarı. Tedavi edilmediği durumlarda annenin memesine cerrahi müdahale gerektirebiliyor. Meme ucu enfeksiyonları anne için olduğu kadar bebek için de bir sağlık tehdidi olabiliyor. Bebekte ağız kenarında pamukçuk hastalığına neden olabiliyor.
Meme Ucu Çatlakları Neden Oluşur?
- Bebeğin yanlış pozisyonda emzirilmesi. Bebeğin emme pozisyonunda memeyi aeroladan (pembe-kahverengi göğüs çevresi) değil meme ucundan yakalaması ve meme ucundan beslenmesi. Bu durum meme ucundaki hassas derinin zarar görerek çatlamasına, yaralanmasına neden olur.
- Memenin çok sık sterilize edilmesi ve bu bölgede kullanılan meme derisinin yapısını bozan sabun ve alkollü temizleyiciler.
- Meme ucu çatlaklarının bir diğer önemli nedeniyse meme bölgesindeki nem değişimi. Sürekli ıslanan ve kuruyan meme çevresinin hassas derisi daha kolay çatlar ve enfekte olur.
Meme ucu çatlaklarından korunmak için annelerin tercihi…
Meme Ucu Çatlak Oluşmaması için Yapılması Gerekenler
- Meme ucu çatlaklarının oluşmaması için anne adaylarının hamileliğin 8. Ayından itibaren emzirmeye hazırlanmaları gerekiyor. Bunun için emzirme sutyenleri ve meme ucu akıntılarını engelleyecek pedler kullanılmaya başlanmalı. Zeytinyağıyla ya da zeytinyağı içeren meme ucu kremleriyle meme ucuna bakım yapmalı. Bu şekilde yapılacak bir uygulama memeyi emzirmeye hazırlar.
- Doğumdan sonra bebeğinizi emzirirken bebeğinizi memeye bakar pozisyonda tutun ve memenin ucunu değil aerolayı yakalamasını sağlayın. Emzirmeye başlarken dolu olan memeden başlayın. Memelerinizin dolu olması meme ucu çatlaklarına neden olur. Emzirme işlemi bittikten sonra memenizden sıkacağınız süt ile meme ucunu ve meme bölgesini temizleyin. Silmeyin kendi halinde kurumasını sağlayın. Memenizi asla sabun ve alkolle temizlemeyin sadece temiz suyla temizleyin.
- Meme ucu iltihaplı bir enfeksiyona dönüşmüşse mutlaka uzman hekimin önerisiyle hareket edilmeli ve hekimin önerdiği tedavi uygulanmalı.
- İltihapsız meme ucu çatlaklarında uzman hekimin önerdiği bitkisel merhem kullanılmalı. Ancak bitkisel olmasına rağmen çoğu anne merhem kullanmak istemeyebilir. Bu durumda doğal yöntemler devreye girer. Kuru papatya kaynatılarak meme bölgesine soğuk ve sıcak kompres uygulaması yapılması meme ucu yaralarının rahatlamasını sağlanır.
- Meme ucu kabı kullanmak özellikle ilk ayda memenin tahriş olmasını ve çatlakların oluşmasını engellemekte. Özellikle gümüş meme ucu kabı emziren annelerin en çok tavsiye ettiği ürünler arasında.