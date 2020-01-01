Meme ucu çatlakları doğum yapan annelerin en önemli sorunu. Emzirmeyi acıya çeviren bu sağlık sorunundan korunmanın yolu hamilelikte başlıyor. Meme ucu bölgesi bakımı ve koruması yapmanız gerekiyor. Ayrıca doğumdan sonra doğru pozisyonda emzirmeniz gerekiyor. Bu tedbirlerle meme ucu çatlağı sizler için tehdit olmaktan çıkıyor. İşte meme ucu çatlakları hakkında merak edilenler ve korunma yöntemleri.

Anne ve bebeğin bağı anne karnında başlar. Doğumdan sonra emzirme sürecinde annenin ve bebeğin arasındaki bağ daha da güçlenir. Anne ve bebek için son derece önemli olan emzirme anları özellikle ilk haftalarda anne açısından can yakıcı bir sıkıntıya dönüşebilir. Emzirmenin başladığı ilk haftalarda annenin meme ucunda emzirmeye bağlı çatlaklar oluşabilir. Bu meme ucu çatlakları yeni doğum yapan ve hassas bir ruh hali içerisinde olan anneleri psikolojik ve bedensel olarak olumsuz yönde etkileyebilir. Emzirme döneminde ilaç kullanmak istemeyen anneler meme ucu çatlaklarına doğal çözüm arayışına girer. Peki meme ucu çatlakları nedir ve meme ucu çatlaklarının oluşma nedenleri ve doğal tedavi yöntemleri nelerdir?



Meme Ucu Çatlağı Nedir?

Meme ucu derisi vücudun en hassas derilerinden biri. Meme başında ve meme çevresi dediğimiz kahverengi pembe alan yani aerolada meydana gelen enine düz çatlaklara verilen isim. Meme ucu çatlaklarının en temel nedeni yanlış pozisyonda emzirme. Memede meydana gelen çatlakların derinleşmesi anne için acılı bir durum. Meme ucu çatlakları zamanla enfekte olabilir. En sık görülen meme ucu enfeksiyonları meme ucu iltihabı (mastit) ve meme ucu mantarı. Tedavi edilmediği durumlarda annenin memesine cerrahi müdahale gerektirebiliyor. Meme ucu enfeksiyonları anne için olduğu kadar bebek için de bir sağlık tehdidi olabiliyor. Bebekte ağız kenarında pamukçuk hastalığına neden olabiliyor.

Meme Ucu Çatlakları Neden Oluşur?

Bebeğin yanlış pozisyonda emzirilmesi. Bebeğin emme pozisyonunda memeyi aeroladan (pembe-kahverengi göğüs çevresi) değil meme ucundan yakalaması ve meme ucundan beslenmesi. Bu durum meme ucundaki hassas derinin zarar görerek çatlamasına, yaralanmasına neden olur.

Memenin çok sık sterilize edilmesi ve bu bölgede kullanılan meme derisinin yapısını bozan sabun ve alkollü temizleyiciler.

Meme ucu çatlaklarının bir diğer önemli nedeniyse meme bölgesindeki nem değişimi. Sürekli ıslanan ve kuruyan meme çevresinin hassas derisi daha kolay çatlar ve enfekte olur.





Meme ucu çatlaklarından korunmak için annelerin tercihi…

Meme Ucu Çatlak Oluşmaması için Yapılması Gerekenler