Hamilelikte gaz sancısı: Hamilelik sırasında gazla baş etmenin 7 yolu

Sabah bulantısı, ciltteki değişiklikler, ayak ve parmakların şişmesi hamile kadınların yaşadığı şikayetlerden sadece birkaçıdır. Ayrıca geğirme, mide ağrısı, şişkinlik veya gaz çıkarma gibi diğer problemler de bulunur. Bunun nedeni, hamileliğin sindirimi yavaşlatarak gaz birikmesine neden olabilmesidir. Bunların hepsi doğaldır ancak gaz sorunları rahatsızlığa neden olabilir. Gelin size hamilelikte gazdan nasıl kurtulacağınızı anlatalım...

HAMİLELİKTE GAZ SANCISI NEDEN OLUR?

1. Hormonal dalgalanmalar

Hamilelik sırasında, en önemlisi progesteron olmak üzere önemli hormonal değişiklikler olur. Bu hormonlar mide-bağırsak kanalındaki düz kasları gevşetir, bu da yiyeceklerin sindirim kanalından geçişini yavaşlatır ve gaz birikmesine neden olur.

2. Rahim genişlemesi

Bebek büyüdükçe büyüyen rahim mide ve bağırsaklara baskı uygular. Bu, sindirimin yavaşlamasına yol açabilir, gaz ve şişkinliğe neden olabilir.

3. Kabızlık

Uzmanlar, hormonal değişiklikler ve büyüyen uterusun baskısının kabızlığa katkıda bulunabileceğini, bunun da şişkinlik ve gaza yol açabileceğini söylüyor.

4. Diyet değişiklikleri

Hamilelik genellikle daha fazla gaz üretebilen lif açısından zengin gıdaların tüketiminin artması da dahil olmak üzere diyet değişiklikleriyle sonuçlanır. Ayrıca fasulye, lahana ve gazlı içecekler gibi bazı gıdaların da gaza neden olduğu bilinmektedir.

5. Yutulan hava

Hamile kadınlar yemek yerken veya içerken istemeden daha fazla hava yutabilir, bu da gaz ve şişkinliğe neden olabilir.

6. Sindirim kaslarının gevşemesi

Rahim kaslarını gevşeten hormonlar sindirim sistemindeki kasları da gevşeterek potansiyel olarak daha fazla gaz oluşmasına neden olabilir.

7. Doğum öncesi vitaminler

Hamilelik sırasında sıklıkla reçete edilen demir takviyeleri bazen yan etkilerinden biri olarak kabızlığa ve gaza neden olabilir.

HAMİLELİK SIRASINDA GAZ PROBLEMİNDEN KURTULMANIN İPUÇLARI

Hamilelik sırasında gazın neden olduğu rahatsızlığı azaltmak için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

1. Beslenme değişiklikleri

Sindirim sisteminin aşırı yüklenmesini önlemek için daha küçük ve daha sık öğünler yiyin. Gaz yaptığı bilinen yiyeceklerden kaçının. Sindirimin yavaşlamasına neden olabilecek yağlı ve kızarmış yiyeceklerin tüketimini azaltın. Lif açısından zengin yiyecekleri yemeyi tamamen bırakmayın. Kabızlığın önlenmesine yardımcı olmak için lif alımını yavaş yavaş artırın, ancak bunu ölçülü olarak yapın.

2. Hidrasyon

Hamile olsun ya da olmasın, susuz kalınmamalıdır. Dr Sonawane, kabızlığın önlenmesine ve sindirime yardımcı olması için gün boyunca bol miktarda su içilmesini öneriyor.

3. Yiyecekleri iyice çiğneyin

Yemek yerken yuttuğunuz hava miktarını azaltmak için yemeğinizi yavaşlayın, yemeğinizi iyice çiğneyin ve lezzetinin tadını çıkarın.

4. Fiziksel aktivite

Doktorunuzun önerdiği şekilde düşük etkili egzersizlere gidin. Yürüyüş ve doğum öncesi yoga gibi aktiviteler sağlıklı sindirimi desteklemeye yardımcı olabilir.

5. Probiyotikler

Probiyotiklerin bağırsak sağlığını koruduğu biliniyor. Uzman, düzenli probiyotik alımının sağlıklı bağırsak bakterilerini destekleyebileceğini ve sindirime yardımcı olabileceğini söylüyor.

6. Doğru yatış pozisyonu

Yemeğinizi yedikten hemen sonra uzanmayın. Ayrıca sindirim organlarınız üzerindeki baskıyı azaltmak için uyurken vücudunuzun üst kısmını yastıklarla desteklemek gibi farklı vücut pozisyonlarını deneyin.

7. Stresi azaltın

Stres, mideniz de dahil olmak üzere vücudunuzu birçok yönden etkiler. Sindiriminizi etkileyebilecek stresi yönetmeye yardımcı olmak için derin nefes alma veya doğum öncesi yoga gibi rahatlama tekniklerini uygulayın.

Ayrıca gaz veya şişkinliğe katkıda bulunabilecek ilaç veya takviyeleri doktorunuza danışabilirsiniz. Ayrıca antasitler veya gaz giderici ilaçlardan bazıları hamilelik sırasında uygun olmayabileceğinden, kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.