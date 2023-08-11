Yenidoğan bebeklerin yüz üstü (tummy time) yatmasının faydaları

Görünüşte basit olan bu aktivitenin bebeğinizin kasları, rahatlığı ve hatta sevimli küçük kafası üzerinde nasıl büyük bir etkisi olabileceğini keşfedin. Öyleyse, yüzüstü yatmanın önemini ve neden bebeğinizin erken gelişiminin önemli bir parçası olduğuna birlikte bakalım...

YENİ DOĞANLAR İÇİN YÜZ ÜSTÜ YATMA ZAMANI NEDİR?

Bir ebeveyn olarak, bebeğinize gelişimsel ilerlemesi için yüz üstü yatmasına zaman vermenin önemine aşina olabilirsiniz. Bu basit aktivite sayısız fayda sağlar ve bebeğinizin fiziksel ve bilişsel gelişimini desteklemede çok önemli bir rol oynar.

YENİDOĞAN BEBEKLERİ YÜZÜSTÜ YATIRMANIN FAYDALARI

1. Kasları güçlendirme



Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Pediatri Doktoru Manish Malik, "Yüz üstü yatmak, bebeğinizin boyun, omuz ve sırt kaslarını güçlendirmesi için mükemmel bir fırsat sağlar" diyor. Ayrıca bebekler yerçekimine karşı başlarını ve vücutlarını kaldırırken bu kasların devreye girerek temel motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğunu açıklıyor. Düzenli karın üstü seanslar, kas gücünün ve kontrolünün kademeli olarak gelişmesine katkıda bulunur ve yuvarlanma, emekleme ve nihayetinde yürüme gibi gelecekteki kilometre taşları için bir temel oluşturur.

2. Karın üstü uygulaması rahatsızlığı ve gazı azaltır

Karın üstü durmanın bir diğer faydası da gaz ve kolik (gazın neden olduğu karın ağrısı) kaynaklı rahatsızlıkları hafifletmesidir. Dr Malik, "Bebeğiniz yüz üstü yattığında, karnına uygulanan hafif basınç, sıkışan gazı dışarı atmaya yardımcı olarak kolik ve huzursuzluk olasılığını azaltabilir" diyor. Yüzüstü durumdaki doğal hareket ve pozisyon, sağlıklı sindirimi destekler ve küçük çocuğunuz için rahatlama sağlayabilir.

3. Sağlıklı kafa şeklini destekler

Yüzüstü yatma süresi ayrıca bebeğinizin kafasında düz noktaların oluşmasını önlemede hayati bir rol oynar. Bebekler zamanlarının önemli bir kısmını sırt üstü yatarak geçirdikleri için, başın arka kısmının düzleşme riski vardır. Yüz üstü zamanı bebeğinizin rutinine dahil ederek, başının arkasındaki baskıyı hafifletir ve başlarını bir yandan diğer yana hareket ettirmeye teşvik edersiniz. Dr Malik'e göre bu, daha yuvarlak bir kafa şekli oluşturmaya yardımcı oluyor ve pozisyonel plajiyosefali gelişme riskini azaltıyor.

BEBEK İÇİN YÜZ ÜSTÜ UYUMA UYGULAMASINA NE ZAMAN BAŞLAMALI?

Dr. Malik, doğumdan sonraki birkaç hafta içinde yüzüstü egzersize başlamanızı, 1-2 dakikalık kısa sürelerle başlamanızı ve bebeğiniz büyüdükçe süreyi kademeli olarak artırmanızı tavsiye ediyor. Yaklaşık 5-6 aylıkken, bebeğiniz diğer pozisyonlarda uyumayı bağımsız olarak keşfetmek için yeterli gücü ve kontrolü geliştirmiş olacaktır. Bebeğinizin iyi durumda olmasını sağlamak için karın üstü yatış sırasında sürekli gözetim sağlamak önemlidir.

BEBEĞİNİZ YÜZ ÜSTÜ YATMAKTAN NEFRET EDİYORSA NE YAPMALISINIZ?

Bazı bebekler başlangıçta yüz üstü uygulamasına direnebilir veya bundan hoşlanmayabilir. Bebeğiniz bunu zor buluyorsa, kısa seanslarla başlayın ve daha rahat hale geldikçe süreyi kademeli olarak artırın. Dikkatlerini çekmek ve deneyimi daha keyifli hale getirmek için hareket eden veya ses çıkaran ilgi çekici oyuncaklar kullanın. Bununla birlikte, gerçekten üzgün veya sıkıntılıysa, bebeğinizi asla karın üstü uygulamasına geçirmeye zorlamayın. Direnç göstermeye devam ederlerse, onları yüzüstü pozisyonda göğsünüze veya kucağınıza yerleştirmeyi deneyebilirsiniz; bu, yine de bir mat veya yatakta yüzüstü zaman geçirmeye benzer faydalar sağlar.