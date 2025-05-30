Burcu Esmersoy kırmızı mayolu tatil pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan manken ve sunucu Burcu Esmersoy kırmızı mayosuyla verdiği pozları paylaştı. 48 yaşındaki Esmersoy, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topladı.
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İş insanı Nazım Akmandil, 2023 yılında evlenen ünlü manken ve sunucu Burcu Esmersoy, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Burcu Esmersoy, o paylaşımlara yenisini ekledi.
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Marakeş'e tatile giden Esmersoy, Instagram hesabından kaldığı kırmızı mayolu pozlarını yayınladı.
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Esmersoy, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.