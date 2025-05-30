Burcu Esmersoy kırmızı mayolu tatil pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan manken ve sunucu Burcu Esmersoy kırmızı mayosuyla verdiği pozları paylaştı. 48 yaşındaki Esmersoy, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Burcu Esmersoy kırmızı mayolu tatil pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 1

İş insanı Nazım Akmandil, 2023 yılında evlenen ünlü  manken ve sunucu Burcu Esmersoy, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Burcu Esmersoy kırmızı mayolu tatil pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 2

İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Burcu Esmersoy, o paylaşımlara yenisini ekledi.

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Burcu Esmersoy kırmızı mayolu tatil pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 3

Marakeş'e tatile giden Esmersoy, Instagram hesabından kaldığı kırmızı mayolu pozlarını yayınladı.

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Burcu Esmersoy kırmızı mayolu tatil pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 4

Esmersoy, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. 