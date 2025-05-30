Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba set arkadaşları ile karelerini paylaştı
2 Haziran tarihinde sezon finali yapacak olan Uzak Şehir dizisinde Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Akbaba, set arkadaşları ile karelerini paylaştı. Sinem Ünsal'la olan pozu büyük ilgi gördü.
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AyNa Yapım imzalı Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi ‘Uzak Şehir’ hem çarpıcı hikayesi hem de oyuncuların performansıyla ilgiyle takip ediliyor.
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Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun gibi oyuncuların başrolde yer aldığı Mardin'de çekilen dizi 2 Haziran tarihinde sezon finali yapacak.
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Uzak Şehir dizisinde Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Akbaba, set arkadaşları ile karelerini paylaştı.