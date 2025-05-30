Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba set arkadaşları ile karelerini paylaştı

AyNa Yapım imzalı Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi ‘Uzak Şehir’ hem çarpıcı hikayesi hem de oyuncuların performansıyla ilgiyle takip ediliyor.