Kansere yenik düşen Şimal, sanat camiasını yasa boğdu!
Ünlü şarkıcı Şimal, 2021 yılından beri mücadele ettiği kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi duyan sanatçı dostlarından taziye paylaşımları geldi...
Aybüke Sengir
2021 yılında meme kanseri teşhisi konan ve tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuşan Şimal, rutin kontrollerinde beyninde tümör tespit edilmişti.
MR sonuçlarının temiz çıkması sevenlerini umutlandırmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan 39 yaşındaki Şimal, kritik durumda tedavi görüyordu.
"EŞİM ŞİMAL HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR"
Hayat arkadaşı Necati Arıcı, sosyal medya üzerinden “Eşim Şimal Gülen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası’nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi daha sonra verilecektir" açıklamasıyla acı haberi duyurdu.
SANAT DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI
Şimal'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. sonrası müzik dünyasının birçok ünlü ismi duygularını şu sözlerle dile getirdi:
YAŞAR İPEK
“Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabırlar dilerim. Şimdi huzura erdin, toprağın bol olsun.”
SELİN CİĞERCİ
“Ah Şimal’im, hep iyileşecek diye umut ettim.”
DERYA ULUĞ
“Güzel Şimal’im, çok mücadele ettin, çok yoruldun. Mekanın cennet olsun.”
DENİZ SEKİ
“Genç yaşta kaybettiğimiz değerli dostumuz Şimal’i minnetle anıyorum. Müziğe kattığı zarafet ve duruş unutulmaz.”