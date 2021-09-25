Anne adaylarının mutlaka tüketmesi gereken 5 besin
Hamilelik süresince sağlıklı beslenmek hem anne hem de bebek için hayati önem taşır.
Gebelik döneminde artan besin ihtiyaçlarının karşılanması için mutlaka tüketilmesi gereken besinler vardır. Peki bu besinler nelerdir? İşte anne adaylarının beslenmesinde mutlaka bulundurması gereken 5 besin.
- YUMURTA
Protein ihtiyacının karşılanması için çok iyi bir aminoasit kaynağı olmasının yanı sıra vitamin ve mineral içeriği de zengin bir besindir. Yumurtada bulunan kolin bebeğin beyin gelişiminde rol oynayan önemli bir besin öğesidir.
- BROKOLİ VE YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Brokoli, ıspanak, roka gibi sebzeler hamilelik sırasında ihtiyaç duyulan A vitamini, C vitamini, K vitamini, kalsiyum, demir, folat ve potasyumun zengin kaynağıdır. Bol lifli içerikleri sayesinde gebelik döneminde sıklıkla karşılaşılan kabızlık problemini azaltırlar. Bilimsel çalışmalara göre hamilelik döneminde düzenli bir şekilde sebze tüketimi düşük doğum ağırlığı riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.
- KURUBAKLAGİLLER
Mercimek, nohut, kuru fasulye gibi baklagiller gebelik boyunca artan protein, demir, kalsiyum ve folat ihtiyacını karşılamaya destek olur. Ayrıca hamile kalınmadan önce düzenli bir şekilde kurubaklagil tüketimi, ileride oluşabilecek gestasyonel diyabet riskini azaltmaktadır. Haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketilmelidir.
- SOMON
Somon, birçok faydası olan esansiyel omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir besindir. Omega-3 yağ asitleri bebeğinizin beyin ve göz gelişiminde etkilidir. Ayrıca somonda yüksek miktarda bulunan D vitamini; kemik sağlığı ve bağışıklık sisteminin gelişmesi açısından önemlidir. Somonu tüketmeden önce tütsülenmemiş ve iyi pişirilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
- SU
Hamilelik döneminde günde en az 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Su tüketimini artırmak, kabızlığı gidermeye yardımcı olur. Ayrıca hamilelik sırasında karşılaşılan idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltabilir.
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