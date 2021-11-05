Ek gıdaya geçince bebeklere hangi yiyecekler verilmeli? 8 öneri

Aslıhan Küçük Budak 05 Kasım 2021

Ek gıdaya başlanmasıyla anneler için hem heyecanlı hem de endişeli bir süreç başlar. Ek gıdaya doğru zamanda başlanmasının yanında doğru besinlerle de başlanması büyük önem taşımaktadır. Bebeğinizin aldığı ilk tatlar, gelecekteki sağlıklı beslenme alışkanlıklarının şekillenmesinde rol oynar. Ek gıdaya başlanan ilk ayda verilen besinler bebeğin beslenme ihtiyacının karşılanmasından çok yeme kabiliyetinin ve tat duyusunun gelişmesinde rol oynar. Bebeğinize verdiğiniz ilk besinler temiz ve güvenli olmalı, çok fazla sıcak ya da soğuk olmamalı, tuzlu ve baharatlı olmamalı, kıvamı uygun (yumuşak ezme kıvamında besinler, pütürsüz püreler) olmalıdır.

Ek gıdaya başlandığında öncelikli olarak hangi besinler verilmelidir? Buyurun bakalım…

1-Yoğurt

İlk besin için evde ve günlük pastörize sütten mayalanmış yoğurt doğru bir tercih olabilir. 1 öğünde ½ çay bardağı kadar yoğurt yeterli gelecektir.

2-Sebze püresi

İlk besin için bir diğer doğru tercih de sebze püresi. Balkabağı, havuç, kabak, patates, pırasa, tatlı patates, taze fasulye, kereviz, pişmiş domates gibi sebzeler tercih edilebilir. Verilen sebzeler mutlaka mevsimine uygun olmalıdır. Bir sebze çeşidiyle başlanmalı ve 3 gün bekleme kuralına uyularak çeşit artırılmalıdır.

3-Meyve püresi

Kabuklu, toprakta yetişmeyen ve mevsimine uygun meyveler seçilmelidir. Bir meyve çeşidiyle başlanmalı ve 3 gün bekleme kuralına uyularak çeşit artırılmalıdır. Kayısı, avokado, elma, şeftali, muz, armut, mango gibi meyveler tercih edilebilir. Meyveleri püre haline getirirken cam rendeleri tercih etmek ve beklemeden hemen yedirmek besin kayıplarını en aza indirir.

4-Zeytinyağı

Sebze pürelerine zeytinyağı eklenerek püreler zenginleştirilebilir. Zeytinyağı püreye piştikten sonra eklenmelidir.

5-Pirinç/pirinç unu

Pirinç su tutucu etkisiyle ek besinlere başlanmasıyla gelişebilecek ishaller için kurtarıcı olabilir. Sebze pürelerine karıştırılarak püreler zenginleştirilebilir veya pirinç unundan inek sütü kullanılmadan muhallebi yapılabilir.

6-Yumurta sarısı

1/4 olarak başlayıp, kademe kademe artırarak 7.ayda tam yumurta sarısı verilir.

7-Pekmez

Yoğurda 1 çay kaşığı kadar karıştırılıp verilebilir.

8-Dana yağsız kıyma

Sebze pürelerine karıştırılarak püreler zenginleştirilebilir. Alerjik bir bebeğiniz varsa kuzu tercih edebilirsiniz.