Bebeklerde diş çıkarma döneminde rahatlatan besinler

Aslıhan Küçük Budak 24 Ağustos 2021

Yaşamın ilk altı ayından sonra görülen ateş, huzursuzluk, salya akıntısı, iştahsızlık gibi durumlar diş çıkarma döneminin erken habercisi olabiliyor. Bu dönemde bebeklerin besinleri reddetmesine bağlı oluşan kilo kaybı endişesi ebeveynler için büyük bir sorun haline gelebiliyor. Peki diş çıkarma dönemini rahat geçirmenize destek olacak besinler nelerdir? Bu dönemde bebeğinizin beslenmesinde nelere dikkat etmelisiniz? İşte diş çıkarma döneminde bebeğinizi rahatlatacak besinler…

Diş çıkarma dönemi bebeklerde farklılık gösterebilen bir süreçtir. Genel olarak bebeklerin süt dişleri beş altı aydan sonra çıkmaya başlar. Diş çıkarma dönemi yaklaşık iki buçuk yaşına kadar devam eder.

SALYASI ARTAN BEBEKLER SIK SIK EMZİRİLMELİDİR

Bebeklerin diş çıkarma döneminde yaygın olarak görülen salya artışı sonucu bebeğiniz bir miktar sıvı kaybetmektedir. Özellikle bu dönemde sık sık emzirmeye ve anne sütü alınmaması durumunda düzenli olarak mama tüketimine devam edilmesi bebeğinizin kaybettiği sıvıyı geri almasına destek olurken; bebeğinizin kilo kaybını da önlemeye yardımcı olur.

SOĞUK BESİNLER İLE AĞRISINI HAFİFLETİN

Özellikle yaz aylarında bebeğinize soğuk muhallebiler, soğuk yoğurt çorbaları, soğutulmuş meyve-sebze püreleri gibi diş etini rahatlatacak besinler verebilirsiniz. Yemeklerden sonra temiz bir bez veya ıslatılmış pamuk kullanarak bebeğinizin ağız içini yavaşça temizleyebilirsiniz.

MEYVE FİLESİYLE KENDİSİNİ RAHATLATMASINI SAĞLAYIN

Meyve filesinin içerisine buzdolabında bekletilmiş soğuk muz, elma, şeftali gibi meyveleri koyarak bebeğinize verebilirsiniz. Bu şekilde meyve filesini ağrısının en çok olduğu yere götürerek rahatlamasını sağlayacaktır. Bu yöntemi özellikle gece yatmadan önce uygulayarak bebeğinizi daha rahat uyutabilirsiniz.

BİTKİSEL YAĞLARA DİKKAT

Papatya ve lavanta yağı yatıştırıcı etkileri nedeniyle diş çıkarma için en yaygın kullanılan uçucu yağlardır. Toksik olmayan yapısı nedeniyle her yaştan bebekler için güvenlidir. Seyreltilmiş papatya ve lavanta yağı ile çene çizgisi boyunca dışarıdan masaj yapmak bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olacaktır. Karanfil yağı ise yetişkinlerde sık kullanılan güçlü bir ağrı kesici ve antiseptiktir. Güçlü etkisi nedeniyle karanfil yağı 2 yaşın altındaki bebeklerde kullanılmamalı ve kesinlikle yutulmamalıdır.

BU BESİNLERDEN KAÇININ

Sıcak yemekler, asitli besinler (limon, narenciye, bazı peynir çeşitleri, kuru meyveler, bal, sirke vb.), rafine şeker içeren tüm ürünler, gazlı içecekler ve hazır meyve suları tahrişi artırabileceği için bu süreçte bu besinlerden kaçınılmalıdır.