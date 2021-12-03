Gebelikte renkli beslenme nedir? Renkli beslenme neden önemli?

Aslıhan Küçük Budak 03 Aralık 2021

Hem annenin sağlığı hem de bebeğin büyüme ve gelişmesi için gebelik döneminde yeterli miktarda vitamin ve mineral tüketimi oldukça önemlidir. Peki, “ne yiyelim ne içelim” dediğinizi duyar gibiyim. Gün içerisinde renkli beslenerek gerekli vitamin ve mineral çeşitliliğini sağlamış olacaksınız. Nedir bu renkli beslenmek, hangi renkler ne işe yarar derseniz buyurun birlikte bakalım:

Preeklemsinin rengi: KIRMIZI

Meksika fasulyesi, kırmızı elma, vişne, kiraz, kırmızı biber, domates, çilek, karpuz, nar, kırmızı soğan gibi kırmızı renkli besinlerde bulunan ve güçlü bir antioksidan olan likopen annenin bağışıklık sistemini güçlendirir ve hamilelikte karşılaşılan ciddi sorunlardan biri olan preeklempsi riskini önemli ölçüde azaltır.

Oksidatif Stresi Azaltan Renk: MOR

Gebelikte metabolik gereksinimler ve dokuların oksijenlenmesindeki yükselmeye bağlı olarak zararlı serbest oksijen radikalleri artmaktadır. Patlıcan, mürdüm eriği, böğürtlen, incir, üzüm, lahana, karadut gibi mor renkli besinlerde bulunan ve güçlü bir antioksidan olan antosiyanin serbest oksijen radikellerini etkisiz hale getirerek anne ve bebeği zararlı etkilerden korumaktadır.

Göz Sağlığına Destek: SARI ve TURUNCU

Mandalina, havuç, malta eriği, portakal, limon, kayısı, şeftali gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde bulunan karotenoidler bebeğin göz gelişimini destekler, bebeğin vücudunu hücresel hasarlara karşı korur ve yüksek C vitamini içeriğiyle de preeklemsi riskini azaltır.

Anemi ve Kabızlığa Karşı: YEŞİL

Ispanak, salatalık, maydanoz, misket limonu, kabak, kuşkonmaz, yeşillikler, avokado, kivi, yeşil elma, bezelye gibi yeşil renkli besinler yüksek lif içeriği sayesinde gebelikte sık rastlanan bir sorun olan kabızlıktan anneyi korur ve yüksek C vitamini içeriğiyle de alınan demirin emilimini arttırarak yine gebelikte sık rastlanan bir sorun olan anemiden anneyi korumaya yardımcı olur.

Enfeksiyona Karşı: BEYAZ

Karnabahar, turp, sarımsak, soğan, mantar, lahana gibi beyaz renkli besinlerde bulunan antoksantin anneyi enfeksiyonlardan korumaktadır.