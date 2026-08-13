Kıvanç Tatlıtuğ hesabını neden kapattı, peki geri dönecek mi? İşte cevabı...

YAKINLARI BİLE MERAK ETTİ

Kıvanç Tatlıtuğ, neden böyle bir şey yaptığını soran yakınlarına “Canım istedi, öyle karar verdim. Özel ve önemli bir sebebi yok” diyormuş. Instagram’ı kapatmak yerine askıya almış. Yani canı istediği vakit geri dönecek. X’i ise kullanmayı artık düşünmüyormuş. Bu arada dijital detoks kararından yakınlarının bile sonradan haberi olmuş.

“ÇABUK SIKILIYORUM”

Kıvanç Tatlıtuğ bir süre önce verdiği röportajda hayatıyla ilgili ani kararları nasıl aldığını şöyle açıklamıştı: “Basit yaşayan ve çabuk sıkılan bir tipim. Hayatımda sıkılmadığım çok az şey var. Hangimiz yaptığımız şeyden bir an ‘offf’ demiyoruz ki.” Bu arada Tatlıtuğ’un gastronomi ve denizcilik sonrası yeni hobisi; müzik. Elektro ve akustik gitar çalıyor, besteler yapıyormuş.

Instagram hesaplarını kapatan dünyaca ünlü yıldızların sosyal medya detoksu genellikle 1 ila 6 ay sürüyor. Bakalım Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram’a ne zaman dönecek?

KONUŞULAN KİLOLARIN PERDE ARKASI

Yasemin Sakallıoğlu, 12 kiloyu 2 ayda nasıl verdi? Hande Demir’e ne oldu da 46 kiloya düştü? İşte tartışılan kiloları ve cevapları…

“8 ÖĞÜNDEN 2 ÖĞÜNE İNDİM”

Yasemin Sakallıoğlu: “Eskiden günde 8 öğün yerdim, hamur işi tüketirdim. Gluten ve laktoz intoleransım yüzünden çok şişiyordum. Troid ve iyot tedavisine başladım. Artık 13.00’te kahvaltı yapıyor, akşam yemeğimi erken saatte yiyorum. İki öğün arasında bir şey tüketmiyorum. Beyaz ekmek ve süt ürünlerini kestim.”

Yasemin Sakallıoğlu zayıfladıktan sonra tarzını değiştirdi, ama bu kombini kendisi de beğenmedi. “Tarz olayım derken küçük Hüdaverdi oldum” dedi.

İĞNE YOK, ZENCEFİLLİ SU VAR

Hande Demir: “Yeme bozukluğum yok. Zayıflama iğnesi de kullanmıyorum. Sabah uyanıp limonlu, zencefilli su içiyorum. Akşam yemeğine kadar ağzıma bir şey sürmem. Akşam da canım ne istiyorsa onu yiyorum. Günde bir öğün besleniyorum. Haftada 2 gün sadece protein tüketiyorum.”

Hande Demir’in verdiği kilolar annesini de endişenlendirmiş.

AY SONU LONDRA’YA GİDİYOR

Hande Erçel bir süredir hikayeler yazıyor. Bunları senaryo ekibiyle çalışarak dijital platformlara dizi olarak verecek. Oyuncu bu konuda bir adım daha attı. Ağustos sonu Londra’ya gidecek. İngilizce derslerin yanısıra hikaye yazarlığı ve senaryo üzerine bir okula başlayacak. Bu konudaki en büyük destekçisi ise ünlü yapımcı sevgilisi Onur Güvenatam. Hande Erçel’in bir yıl içinde 6-7 hikaye kaleme aldığı, bunların bir kısmının dram olduğunu da söyleyelim.

Hande Erçel, Londra’da kiraladığı dairede kalacak.